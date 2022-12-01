Ataşehir’de otomobil iki araca çarptı: Anne ve kızı yaralandı

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce servis minibüsüne ardından hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü Deniz Çağlı ile yanındaki koltukta oturan kızı yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 AGA 739 plakalı otomobilin sürücüsü Deniz Çağlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Oğuzhan Zengin yönetimindeki 34 FFH 392 plakalı servis minibüsüne ardından Necmettin Öz yönetimindeki 34 ZR 8612 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Deniz Çağlı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Deniz Çağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan anne Deniz Çağlı ile yanındaki koltukta oturan kızı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

“KARŞI YÖNDEN GELİP SOLLAMA YAPTI”

Hafif ticari araç sürücüsü Necmettin Öz, “Normal yolumda seyrederken iki genç kızmış ben sonradan gördüm. Karşı yönden gelip sollama yaptı. Sollama yapınca önümüzdeki minibüse vurup sonra bana kafayla giriyor. Anlayamadım ben yani. Ben şoktayım hala” dedi.

- Reklam -

“KARŞIMIZDAN GELDİ”

Servis şöförü Oğuzhan Zengin ise,”Sol tarafın şeridi kapalıydı. Aynı bu şekilde trafik vardı. Biz de karşı yöne doğru gidiyorduk. Karşımızdan geldi. Ben kaldırıma doğru yanaştım. Arabayı vurdum ki artık geçsin diye. Geçmeden benim bu tarafa vurdu. Benden sekince karşı yola geçti. Oradan da bu tarafa sekti. Arkamdaki aracı vurdu. Ondan sonra zikzak çizerek gitti. Vuran araçta 2 kişi vardı. Benim arkamdakinde 2 kişi vardı. Zaten şoförü sıkıştı içeride. Yani hızı en az 90-100 vardı. Kavga ediyorlardı ve hiç kaçmıyorlardı. Karşısından geliyorum kaçmıyor” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

