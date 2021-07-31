Ataşehir’de mobilya fabrikasında yangın 

Cengiz ÇOBAN – Mustafa ESEN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR’de 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın, diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 22. Sokakta bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında işyerinde fazla işçinin bulunmaması ise olası bir tehlikeyi önledi. İhbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelen Ataşehir, Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Hasarın oluştuğu yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Olay yaşandığı sırada fabrikada olan Ömer Korkmaz, “Bir anda alev aldı. Ne olduğunu anlamadık. İçerde fazla kişi yoktuk. Orada bir anda alev aldı, sebebini anlayana kadar dışarı çıktık” dedi.

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