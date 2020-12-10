Ataşehir’de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL, (DHA) Ataşehir’de marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin market içindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım 2020 tarihinde gece saat 03.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Sertaç Ekin K.’yı (19) dün Ataşehir’de gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.