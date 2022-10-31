Ataşehir’de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı

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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’de 7 lüks aracın dikiz aynalarının çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin saklandığı adrese operasyon yaptı. Gözaltına alınan V.B ve M.Ö isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlıktan kaydı bulunan şüphelilerin, çaldıkları dikiz aynalarının fotoğraflarını bir başka kişiye göndererek sattığı tespit edildi.

Ataşehir’de 26-28 Ekim tarihleri arasında, park halindeki 7 lüks aracın dikiz aynaları çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, dikiz aynalarını çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Maltepe Fındıklı Mahallesi’ndeki adresine 29 Ekim Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, V.B, K.Y, R.A, M.Ö., F.A ve E.A isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 9,7 gram bonzai, 7 dikiz aynası ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları aynaları satmak için fotoğraflarını çekip, başka bir kişiye gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin hırsızlık ve farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden K.Y, R.A, ve F.A serbest bırakılırken, E.A isimli şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Şüpheliler V.B ve M.Ö sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

