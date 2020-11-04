Ataşehir’de koronavirüs denetimleri

Balık baştan kokar diyorlar ama eksik söylüyorlar.Balık en baştan kokar.Partili Cumhurbaşkanı olmaz.Tarafsız olmalı.Cumhurbaşkanı etrafına hep partilileri dolduruyor.O da yetmiyor bunlar dört beş yerden maaş alıyor Vatandaşın karnı doyuyor mu?