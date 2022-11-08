Ataşehir’de jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı (2)

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Oğuzhan UYSAL – Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) – ATAŞEHİR’de jeneratör üretim tesisinde sanayi tüpünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama, saat 22.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde 69. Sokak’ta 3 katlı jeneratör üretim tesisinde meydana geldi. Çalışma yapıldığı esnada yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil servis ve polis ekibi sevk edildi. İşçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel giysili ekipler tarafında ambulansa konuldu. Yaralılar ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık bölümüne götürüldü. Polis ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. İlk belirlemelere göre patlamanın sanayi tüpünden meydana geldiği öğrenildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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