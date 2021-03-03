Ataşehir’de iş yerinden araç çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’de bir işyerinden araç anahtarını çalıp, yine aynı gün işyerine gelerek aracı çalan T.G., isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının işyerinde aracı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 28 Şubat’ta Ataşehir’de bulunan bir iş yerine ait aracın çalınması ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği yerde 5 ayrı güvenlik kamera görüntüsü inceledi. Ekipler hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin T.G. olduğunu tespit etti. 1 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı araç park edildiği yerden polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Öte yandan hırsızlık anlarını görüntüleyen güvenlik kamerasında, Zanlı T.G., önce aracın bulunduğu sokak ve çevresinde keşif yapıyor. Ardında kimsenin olmadığını anlayınca aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.G. hakkında “Oto Hırsızlığı” suçundan adli işlemlerinin tamamlanması sonucu adli makamlarca serbest bırakıldı.