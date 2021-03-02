Ataşehir’de fabrikada yangın (1)

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Cengiz ÇOBAN – Ali Kerem BENGİ – İstanbul DHA – ATAŞEHİR’de bir mobilya  fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

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