Ataşehir’de faaliyetleri durdurulan hastaneden hasta nakilleri sürüyor

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) – ATAŞEHİR’de tepki çeken görüntülerin kaydedildiği ve faaliyetleri durdurulan özel hastanedeki hastaların ambulanslarla farklı hastanelere nakledilmeye devam ediliyor.

Ataşehir’de özel bir hastanede personellerin yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hastayla alay ederek çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Kapısına bugün şerit çekilerek kapatılan hastanede tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakli akşam saatlerinde de devam etti. Hastaların ambulansa nakli sırasında hastane görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için panelvan araçla acil servisinin önünü kapattı. Mesai bitiminde hastane personelleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları hastaneden ayrıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)