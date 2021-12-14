Ataşehir’de “dur” ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR’de polis ekiplerinin denetimleri esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan 34 ENN 394 plakalı otomobil takip sonucu durduruldu. Durdurulan araç polis ekiplerince ayrıntılı bir şekilde arandı. Arama sonrası araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 03.15 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde denetim yapan Ataşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 34 ENN 394 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü K.K dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucunda gözlük kılıfı içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü K.K. ve yanındaki R.Ş. gözaltına alındı.