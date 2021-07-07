Ataşehir’de dörtyol kavşağındaki kaza kamerada

Cengiz Çoban-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’de sıklıkla trafik kazasının yaşandığı kontrolsüz kavşakta, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolda yürüyen bir kişi savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşlar dört yolda sürekli kazaların yaşandığın belirterek yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza Ferhat Paşa Mahallesi, Karadeniz Caddesinde bulunan bir dörtyolda meydana geldi. Dün yaşanan kazada yola kontrolsüz giren bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolda yürüyen Ersin Dalgıç savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ÖLÜMLÜ KAZA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Fatih Danışoğlu, “Burada haftada en 2 defa kaza oluyor. Yaklaşık 2 ay önce de burada bir araç takla atmıştı. Adamı içerisinden zor çıkartmıştık. Geçtiğimiz günde bizim iş yerine ait araçlara da çarptılar. Hatta bir kadın o kazada hafif yaralandı. Biz artık burada ölümlü kaza olacağını düşünüyoruz. Bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz. Buraya bir hız kesici ya da ışık yerleştirilmeli. Burası dört yol ağzı olduğu için kaza sürekli oluyor” dedi.



YETKİLİLERİN BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUZ

Levent Şeker isimli vatandaş ise, “Burada 12 yıldır esnafız. O kadar çok kaza gördük ki artık psikolojimiz bozuldu. Burada 26 yaşında bir arkadaşımızı da kaybettik. Konuyla alakalı İBB’ye başvuruda bulunduk fakat bir geri dönüş alamadık. Dün de bir esnaf arkadaşımız neredeyse kazaya karışan bir aracın altında kalıyordu. Ucuz kurtuldu. Dediğim gibi burada gün aşırı kazalar yaşanıyor” diye konuştu.

