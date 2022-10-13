Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR’de doktor Buğra Kaan Yücebaş babasına ait dükkanın önünde beklerken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de sabah saatlerinde taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

Öte yandan, doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde beklediği, bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği, Yücebaş’ın annesinin dükkanın içine girdiği, doktor Yücebaş’ın ise dükkandan dışarı çıkan annesini ittiği görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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