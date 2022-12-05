Ataşehir’de ceza kesilen servis şoförü hakaretler etti 

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, ceza uygulanan bir servis şoförü çekim yapan basın mensuplarına hakaret etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında yapılan denetimlerde okul servisleri tek tek durduruldu. Gerekli belgeleri bulunmayan servis şoförlerine ve ‘dur’ lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı. Denetime takılan Ali Altan Akın isimli servis şoförü çekim yapan basın mensuplarına hakaret etti. Sivil trafik polisleri, servis şoförü Ali Altan Akın’ın aracında hostes olmaması nedeniyle 427 lira trafik cezası kesilirken, çekim yapan basın mensuplarına uzun süre hakaret etmeye devam etti.