Ataşehir’de çakar denetimi

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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR trafikte usulsüz çakar ve siren kullananlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplam 3 bin 408 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araç sürücülerini durdurarak denetledi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan Abdulkadir Erkahraman “Şerit ihlali gerçekleştirdik, trafik memuru arkadaşlar durdurarak cezai işlem uyguladı. Bizde cezamızı ödemek durumundayız. Acil bir durumumuz vardı” diye konuştu.

Denetimlerde 2 sürücüye telefonla konuşmak, 2 sürücüye banketleri kullanmak suretiyle araçları geçmek, 1 sürücüye ise emniyet şeridi kullanmak suçlarından toplam 3 bin 508 lira ceza kesildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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