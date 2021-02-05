Ataşehir’de 58 adet su sayacı çalan şüpheli kamerada

İSTANBUL (DHA) – ATAŞEHİR’de 7 ayrı adresten 58 adet su sayacı çalan şüpheli S.Ç. yakalandı. S.Ç’nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir’de 7 farklı adresten 58 adet su sayacı çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli S.Ç.’yi gözaltına aldı. S.Ç.’nin su sayaçlarını 20 lira karşılığında Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi’nde, A.D. isimli kişinin sahip olduğu ve hurdacı olarak faaliyet gösteren işyerine sattığı belirlendi. Aynı gün içerisinde yapılan çalışmaların devamında A.D. iş yerinde yakalandı ve yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 11 adet su sayacı polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Şüphelilerden A.D. “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan, S.Ç. ise “Açıktan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan şüphelinin hırsızlık için apartmana girdiği anlar kameralara yansıdı.

(FOTOĞRAFLAR)