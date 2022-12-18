Ataşehir TEM Otoyolu’nda otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

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Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yunus A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu’nda Ataşehir mevkisi Sabiha Gökçen Havalimanı yol ayrımında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Yunus A. yönetimindeki 34 DPZ 508 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Yunus A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunus A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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