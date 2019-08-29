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      Kültür-Sanat Haberleri

      Ataol Behramoğlu, kitaplık için 7 bin kitap bağışladı

      Editör -
      TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, kütüphanesinden yaklaşık 7 bin kitabını Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladı.
      Kültür-Sanat Haberleri

      Karacahisar Kalesi’nde kazılara başlandı

      Editör -
      Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.
      Eğitim Haberleri

      Bakan Selçuk’tan kahvaltı uyarısı

      Editör -
      MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.
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