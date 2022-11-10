Ata’nın ilk istirahatgahı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün vefatının ardından Dolmabahçe Sarayı’ndan törenle getirilen naaşına 15 yıl geçici istirahatgahlık yapan mozole alanında yer alan video mapping sistemiyle naaşın nakli ve Kurtuluş Savaşı’na ilişkin süreçler anlatılıyor Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar: “Ziyaretçilerimiz o güne dair duygularını daha dolu dolu yaşıyor”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nde 15 yıl boyunca tutulduğu mozole alanı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Atatürk’ün vefatının ardından Dolmabahçe Sarayı’ndan törenle getirilen naaşına 21 Kasım 1938’den Anıtkabir’e taşındığı 10 Kasım 1953’e kadar geçici istirahatgahlık yapan alan, müzenin mayıs ayında tamamlanan restorasyonla yeniden düzenlendi.

Cephesindeki küfeki taşlarının ve mermerlerin temizliği, çini bezemelerin ihyası yapılan, kapıları raspa edilen, çatıdaki kırık parçaları yenilenen teşhir alanları için interaktif canlandırmalar hazırlanan müzede, Ata’nın geçici kabrinin bulunduğu mozole ve büst alanında film, fotoğraf, animasyon ve seslendirmelerle dijital bir anlatım yapılıyor.

“Kocatepe’ye çıkışla başlayan ve zaferle sonuçlanan süreç anlatılıyor”

AA muhabirine mozole alanındaki yeniliklere ilişkin bilgi veren Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, Atatürk’ün naaşını burada muhafaza etmenin anısına mozole alanının korunduğunu söyledi.

Mozolenin karşı duvarında Atatürk’ün naaşının Dolmabahçe Sarayı’ndan Ankara’ya nakline ilişkin görüntülerin video mapping sistemiyle gösterildiğini aktaran Atalar, Kocatepe’ye çıkışıyla başlayan ve zaferle sonuçlanan sürecin anlatıldığını belirtti.

Yeni düzenlemeye ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Atalar, “Ziyaretçilerimiz o güne dair duygularını daha dolu dolu yaşıyor.” dedi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde seğmenler tarafından karşılandığını anımsatan Atalar, “Bu vesileyle biz birer tane seğmeni hem Atatürk’ü burada karşılarken hem de naaşını buradan Anıtkabir’e uğurlarkenki vaziyette hazır olarak bulundurduk.” ifadelerini kullandı.

Atalar, müzede tamamlanan teşhir, tanzim ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçi sayısında artış yaşadıklarını, ziyaretçilerin de duydukları memnuniyeti kendilerine aktardıklarını bildirdi.