ATANAMAYAN PSİKOLOGLAR HEM KADRO HEM DE YASAL GÜVENCE İSTİYOR

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Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Servet Aşan,” On yıl önce üniversitelerin psikoloji bölümleri ortalama 800-1000 arası mezun verirken günümüzde her yıl mezun sayısı 10 bini aşmıştır. Aynı zamanda birçok bakanlık bünyesinde psikolog kadrosu olduğu halde yeni psikolog istihdamı yapmaktansa ek dersli, geçici personel veya proje personeli adı altında güvencesiz ve geçici işe alımlar yapmaktadır” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

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Her yıl yüzlerce öğrencinin mezun olduğu psikoloji bölümünde üniversitelerin kontenjan sayılarını arttırmasından dolayı iş bulamayan psikolog sayısı artmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan geçim sıkıntısı ile beraber gençlerin gelecek kaygısı taşıması üzerine ihtiyaç duyulan bilim insanları olmasına rağmen psikologlar, kamuya atanmak için yeteri kadar kadro bulamıyor. Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Aşan, birçok bakanlık bünyesinde psikolog kadrosu olduğu halde yeni psikolog istihdamı yapmaktansa ek dersli, geçici personel veya proje personeli adı altında güvencesiz ve geçici işe alımlar yaptığını söyledi.

‘GEÇİCİ ÇÖZÜMLER GERÇEK ÇÖZÜM DEĞİL’

Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Servet Aşan,” Ülkemizde devlet ve özel üniversitelere bağlı psikoloji bölümlerinde plansız şekilde artan kontenjanlar ile beraber yeni açılan psikoloji bölümleri kamu ve özel sektörün norm kadroları ve atama sayıları ile orantısız şekilde giderek artmaktadır. On yıl önce üniversitelerin psikoloji bölümleri ortalama 800-1000 arası mezun verirken günümüzde mezun sayısı 10 bini aşmıştır. Aynı zamanda birçok bakanlık bünyesinde psikolog kadrosu olduğu halde yeni psikolog istihdamı yapmaktansa ek dersli, geçici personel veya proje personeli adı altında güvencesiz ve geçici işe alımlar yapılmaktadır. Bununla kalmayıp psikolog ihtiyacı olan bazı kamu kurumları bu ihtiyacı o il veya ilçede bulunan başka bir bakanlığın personelini haftanın belli günlerinde görevlendirilme suretiyle gidermektedir. Bu tür geçici çözümler yerine psikolog ihtiyacı olan kurumların alımlar yapması da atanmaya kolaylaştıracaktır” dedi.

‘YÜKSEK EĞİTİM ÜCRETİ CEBİMİZİ YAKIYOR’

Aşan,” Öncelikle mezun olan psikologların ilk karşılaştığı sorun yüksek eğitim ücretleri oluyor. Terapi eğitimlerinin ücretleri ve yüksek lisans programlarının ücretleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Maalesef bu eğitimlerden bazılarını psikologlar almak zorundalar. Yetkin bir psikolog olabilmek adına alandaki gelişmeleri takip edip kendi gelişimleri içinde kullanmak durumundalar. Ayrıca iş başvurusu yaptıklarında da yine bazı eğitimleri aldıklarına dair sertifikalar talep ediliyor. Yani ücretler artıyor. Fakat mecburi bir talep olduğunun farkında olmaları bu durumu rekor ücretler seviyesine taşıyor” diye konuştu.

‘PSİKOLOGLAR İŞ BULAMIYOR’

Psikoloji bölümünde çok yoğun bir yığılma olduğunun altını çizen Aşan,” Her yıl psikoloji bölümünde binlerce mezun veriliyor. Bu durumu önlemek için yetkililer tarafından bir sınırlama henüz yapılmadı. Derneğimiz tarafından bir sınırlama getirilmesi gerektiği her fırsatta belirtiliyor. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Fakat henüz bir sınırlama yok. Bu durum tabi ki mezunların iş bulmalarını da zorlaştırıyor. Yeni mezunlar iş bulmak için çeşitli kuruluşlara ve özel sektörlere iş başvuruları yapıyorlar. Başvurularının birçoğu deneyimsiz oldukları için reddedilirken birçoğu da bazı eğitimleri almadıkları için reddediliyor. Psikolog olmayan kişilerin psikologluk yapmaya çalışması iş alanında neredeyse her yeni mezunun karşısına çıkıyor. Özel sektörde iş bulan meslektaşlarımızın da mesleklerine aykırı davranmaları isteniyor ve mesleklerinden bağımsız görev tanımlamaları yapılıyor. Bazı meslektaşlarımız asgari ücretin altında çalışmaya razı olabiliyor. Çalışma koşullarında hiçbir iyileştirme maalesef ki yapılmıyor. Toplumsal olarak da farklı bir algı var. Bazı kesimlerce bir kişinin psikoloğa gitmesi hala sosyal bir damgalanmaya maruz kaldığı için tekrar tekrar düşünmesi gereken bir adım oluyor. Tüm bunlar tabi ki bu alan da hizmet veren ve verecek kişileri doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

‘HER YIL YAKLAŞIK 12 BİN MEZUN VERİYORUZ’

Aşan,” Her yıl Psikoloji lisansını bitiren ve mezun olan öğrenci sayısı 10-12 bin arasındadır. Maalesef çok düşük bir oran iş bulabiliyor. Özel Sektörde iş bulamayanlar kamuda atanma yolunu seçip (KPSS) sınavlarına hazırlanıyorlar. Bir kısmı da yüksek lisans programlarına yönelip eğitimlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Geriye kalan kısım da alan dışı çalışmaya mecbur kalıyor” şeklinde konuştu.

‘PSİKOLOGLARIN YASAL GÜVENCESİ YOK’

Özel sektörde Psikologların görev tanımları farklı meslek gruplarının görev tanımlarıyla karıştığını belirten Aşan,” Psikolog, iş tanımının dışına çıkmak zorunda kalabiliyor. Ücretler ve çalışma saatleri konusunda birçok şikâyet alıyoruz. Asgari ücretin altında çalışan meslektaşlarımız var. Psikologların bir meslek yasası olmadığı için yasal bir adım da atılamıyor. Bir meslek odasına sahip olmadığımız için bu alanda hizmet veren meslektaşlarımızın yanında olmak zorlaşıyor. Türk Psikologlar Derneği olarak bizlere ulaşan tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmaya çalışıyoruz. Ancak yasal güvencenin olmaması bizleri de birçok konuda müşkül duruma düşürüyor. Kamu da çalışan psikologların yaşadığı sorunlarda meslek yasası ve meslek odasının varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gözler önüne seriyor. Bazı kamu psikologlarının ideal bir çalışma odası başta olmak üzere personel sayısının azlığı birçok iş yüküne sebep oluyor. Psikoloji Biliminin verilerini, aldıkları eğitimleri etik çerçevede sürdürmekte zorlanan meslektaşlarımız var. Çözümü için Psikologlar Kanunu çıkarılmalı ve Psikologlar Meslek Odası kurulmalıdır. Böylece meslektaşlarımız belirlenen sınırlar içerisinde mesleklerini güvenle sürdürebileceklerdir” dedi.

‘KADRO SAYIMIZ ÇOK AZ’

Aşan,” Kamuda psikolog kadroları her yıl değişmekle beraber ortalama 500-750 arasındadır. Bu rakamlar mezun sayısına ve psikoloji biliminin önemine bakıldığı zaman ne kadar da düşük olduğu ve bir an önce arttırılması gereken bir durumdur. Aynı zamanda psikologların atamaları KPSS puanlarında kamunun alımları yeterli düzeyde olmadığı yıllarda özellikle Sağlık Bakanlığında 90-95 puan bandında olup diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarının arttığı dönemlerde ise atanma puanı 82-90 puan aralığına düşmektedir” diye konuştu.

‘HASTANELERDE YETERİ KADAR PSİKOLOG YOK’

Aşan,” Psikoloji yaşamın olduğu her yerde vardır. Fiziksel sağlığımız ne kadar gerekliyse psikolojik sağlığımız içinde o kadar gereklidir. Sadece ekonomi değil birçok konuda psikologlara ihtiyaç vardır. Doğal afetlerde, şiddet, öfke, istismar, stres, kaygı, mutlu ve iyi hissetmek için de psikoloğa ihtiyaç vardır. Bizlerin isteği ulaşılabilir olmaktır. Hastanelerde yeteri kadar meslektaşımız yok. Özel Sektörde olan meslektaşlarımızın da iki taraflı ekonomik sebeplerden ücretleri belirli ölçülerde artış gösterebiliyor. Ekonomik sıkıntısı olan insanlar terapiye gitmek de değil birçok konuda zorlanıyor. Yoksa terapi bir lüks değil ihtiyaçtır. Bu nedenle sağlık sigortalarının bu kişilere yönelik özel sektörde de bu hizmeti kapsamasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ülkemizin coğrafi konumu ve farklı kültürlerinin bir arada olması psikoloji bilimi için çok önemlidir. Ülkemizin bu bilimin mensuplarına ihtiyacı var. Toplumu ve bireyi anlamaya ihtiyacımız var. Her geçen gün olumsuz farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Toplumsal ve bireysel sorunların temelinde psikoloji vardır. Bu sorunlara yönelik çalışmalar yapmamız gerekirken bizler meslek yasası ve çalışma koşullarını düşünmek zorunda bırakılıyoruz” ifadelerini belirtti.

‘YAŞAM KOÇLARI İNSANLARI OLMSUZ ETKİLİYOR’

Aşan,” Yaşam Koçları, Görünmez Enerji yöneticileri ve aldığı sertifikalarla kendilerini psikolog ilan eden sahte psikologlar sadece psikologları değil, onlara başvuran bireylerin ailelerini ve iletişim kurdukları herkesin hayatını olumsuz yönde etkiliyorlar. Toplumsal büyük bir soruna yol açtıklarının farkında değiller. Söylenen yanlış bir kelime nasıl bir yıkıma yol açabilir hiçbir fikirleri yok. Ancak maalesef hemen hemen her gün sahte psikologların bu yönde çalıştıklarına dair ihbarlar alıp çeşitli davalar açıyoruz” dedi.

‘2021 YILINDA SATILAN ANTİDEPRESAN KUTU SAYISI 60 MİLYON’

Ülkemizde antidepresan kullanımının yaygınlaştığını belirten Aşan,” 2021 yılında satılan antidepresan kutu sayısı 60 milyondur. Yaş ortalaması gün geçtikçe düşüyor. Her iki gençten birisinde depresif belirtiler var. Belirsizlik, gelecek kaygısı, toplumsal ve bireysel sorunlar antidepresan kullanımına yol açabiliyor. Ancak bunların dışında birde ikram edilen antidepresanlar var. Bana iyi geldi sende iç sakinleşirsin diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarında sıkça Ruh Sağlığının geleceğin en büyük sorunlarından olacağını belirtiyor. Bir an önce ülkemizde de ruh sağlığına yönelik iyileştirmeler yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘EN TEMEL İSTEĞİMİZ MESLEK YASAMIZIN OLMASIDIR’

Psikologların istekleri en başta Meslek Yasası olduğunu söyleyen Aşan,” Meslek yasasının olmayışı bu alanda çalışan meslektaşlarımız ve hizmet alan insanları olumsuz etkilemektedir. Bugün bahsettiğimiz birçok sorunun çözümü meslek yasasıdır. Meslek yasamız olursa meslek odamız da olacak. Bizler de denetime tabi tutulacağız. Böylesine insan odaklı bir bilimin değerlerini de meslektaşlarımızın haklarını da korumuş olacağız. Ayrıca toplum ruh sağlığı için ciddi tehlikeler yaratan kişilerin de önüne geçmiş olacağız. Sahte psikologlar, çeşitli kanallarda yapılan yanlış anlatımlar ve vb tüm durumlar, bir denetim olacağı için yok olacak. Doğru ve sağlıklı olanlara yer verilecek. Tabi ki amaç kamu yararınadır. Üniversite sınavlarında baraj puanının gelmesini talep ediyoruz. Niteliği ve kaliteyi düşürmemeye çalışıyoruz. İstihdamı korumaya çalışmalıyız. Sistemsiz ilerlemeyi durdurmalıyız. Psikologların atama sayılarını arttırmalıyız. Hastanelerde, cezaevlerinde, yurtlarda, adliyelerde ve sağlık bakanlığının çeşitli birimlerinde psikolog sayısı arttırılmalıdır ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir” diye belirtti.

‘İNSANLARIN PSİKOLOGLARA KARŞI BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMELİYİZ’

Son olarak sözlerine devam eden Aşan,” Bizler bilim insanlarıyız. Psikoloji bilimi mensuplarıyız. İnsan odaklı ve toplum yararına hizmet vermeye çalışan kişileriz. Etik bir çerçevede mesleğimizi icra etmeye çalışmaktayız. Günümüz koşullarında psikolojiye bakış açısının değişmesi gerektiğinin inancındayız. Psikoloğa gitmek sizleri deli ya da farklı bir kavramla sıfatlaştırmayacaktır. Bazen de sadece anlatmak için gidilir. İyi hissetmek için gidilir. Sorunlarla baş edemediğinizde gidilir. Yalnız hissettiğinizde gidilir. İlişki, iş, stres, kaygı ve sayabileceğim binlerce düşünce için gidilir. Bu nedenle psikoloğa gitmek isterseniz çekinmeden destek alıyorum diyebilmelisiniz” dedi.