CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, atama ve kadro bekleyen öğretmenler ile PİKDES kapsamında özlük haklarının verilmesini isteyen öğretmenlerin taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Gürer, ayrıca kadrolu öğretmenlere de ek 3600 göstergelerinin verilmesini istedi.

PİKTES ÖĞRETMENLERİ ÖZLÜK HAKLARINI İSTİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi “PIKTES” kapsamında görevlendirilen ve dört yıldır eğitim veren öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı kapsamına alınıp, özlük haklarının verilmesini talep ettiklerini belirtti. Gürer, öğretmenlerin özlük hak taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

KADRO BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

CHP Milletvekili Gürer, konuşmasında atama ve kadro bekleyen öğretmenlerin de sesi oldu. Kadro alamayan ücretli öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenlerin de asil kadrolara atamasının sağlanması gerektiğini ifade eden Gürer, “Özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler ve Çalışma Bakanlığında usta öğreticiler Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına alınmalıdır” dedi.

ATAMALAR YAPILMALI

Atanamayan binlerce öğretmenin atama beklediğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadrolu öğretmenlere ek 3600 göstergeleri verilmelidir. Ayrıca engelli öğretmenler de bu dönemde atama bekleyenler içindedir. Atama bekleyen öğretmenlerin bir an önce kadrolara alınması şarttır. Öğretmenlerin sorunları vardır, Milli Eğitim Bakanı bu sorunlara eğilmelidir ve öğretmenlerin hakları verilmelidir” diye konuştu.