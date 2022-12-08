Atalay: Toplumu memnun edecek rakama imza atarız

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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, “Komisyon asgari ücreti 5 bin 500 TL üzerinde konuşmayacak. 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa altına imza atarız” dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay, bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesi, Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretle ilgili herkesin rakam açıkladığını belirterek, “Bizim açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Bu ne? Bir bekar işçinin yaşam maliyeti, açlık sınırı. Burada eğitim var, ulaşım var, gıda var. Bu veriler bizim elimizde. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. Biz de ‘Türk-iş’in açlık rakamı, yoksulluk rakamı bu’ diyoruz. Yoksulluk rakamı ne? 10 bin 170 lira bekar işçinin yoksulluk rakamı. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene önce vergi asgari ücretin 20 katıydı, şimdi 5 katı bile değil. Vergiyle ilgili ülkeyi yönetenlerin bir düzenleme yapması gerekiyor” diye konuştu.

‘İŞÇİNİN BAŞINI EĞDİRECEK BİR ŞEY YAPMAYIZ’

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Emeğin, işçinin sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, “Veremeyeceğim bir hesap dün de yoktu bugün de yok. Komisyon bugün asgari ücreti 5 bin 500 lira üzerinden konuşmayacak. 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek, komisyonu memnun edecek, başkanları memnun edecek, benim razı geleceğim bir rakam olursa altına imza atarız. Razı gelmeyeceğimiz, toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne de masaya otururuz. Dün de öyle yaptık bugün de öyle yapacağız. Bugün 5 bin 500 liraya oturmayacak komisyon. Oturacağı rakam bir işçinin açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi. Biz açlık sınırını açıkladık kamuoyuna. Televizyonların bir bölümünde ‘Türk-iş bunu istemiş’ gibi bir bölümünde başka türlü söylüyorlar. Kamuoyunun asgari ücrette memnun olacağı bir rakam varsa varız yoksa dün de olmadık bugün de olmayız. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin ne işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayız” dedi.