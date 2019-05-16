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16 Mayıs 2019
Ana Sayfa Eğitim Haberleri ATAG’19 ile üniversiteliler projelerini yarıştırdı
Akademik yıl içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin yaptığı araştırmalara ilişkin sonuçların poster sunumları ile paylaşıldığı Atılım Araştırma Günü gerçekleşti.
Eğitim Haberleri

ATAG’19 ile üniversiteliler projelerini yarıştırdı

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Akademik yıl içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin yaptığı araştırmalara ilişkin sonuçların poster sunumları ile paylaşıldığı Atılım Araştırma Günü gerçekleşti.

Üniversiteli öğrencilerin projelerinin yarıştığı programda, öğrenciler sektör temsilcileriyle de bir araya geldi.

Atılım Üniversitesi, akademik yıl içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin yaptığı araştırmalara ilişkin sonuçların poster sunumları ile paylaşılması amacıyla ‘Atılım Araştırma Günü’ (ATAG) programını düzenledi. Program kapsamında akademik yıl boyunca sürdürülmüş lisans ve lisans üstü seviyelerindeki çeşitli bitirme projeleri ve tez çalışmalarının poster sunumları oldu. Öğrencilere, akademisyenler ve sektör temsilcileri de eşlik etti.

ARAŞTIRMALARIN İÇİNDE OLMAK ÖĞRENCİLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

Atılım Üniversitesi’nin araştırma odaklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Üniversite olarak tüm araştırma politikalarını ve süreçlerini Türkiye’de ilk 10 dünyada da ilk 500 üniversite içerisinde yer alma şeklinde belirlenmiş vizyonumuz çerçevesinde şekillendiriyoruz” dedi.

ATAG’19 ile öğrencilerin araştırmalar içerisinde yer almasının onlara avantajlar sağladığını ifade eden Eryılmaz, “Araştırma ön planda olduğu için biz araştırmayı lisans seviyesine kadar indirgemiş bulunmaktayız. Lisans öğrencilerini de araştırmaya teşvik ediyoruz ve bu yönde geliştirmiş olduğumuz iç destek programlarımız var. Bunlardan bir tanesi Lisans Araştırma Projeleri programı. Bu program çerçevesinde öğretim elemanlarımızın yürütücülüğünde proje ekipleri oluşturuyoruz ve ekiplerde lisans öğrencilerimiz yer alıyorlar. Bu yıl ki araştırma günümüzde akademisyenler ve sektör temsilcilerinin de panelist olarak yer aldığı Güncel Araştırma Konuları ve Yönelimler başlıklı bir panel düzenlendi” diye konuştu.

SEKTÖR TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER OLUYOR

ATAG’19 kapsamında öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemini kaydeden Prof. Dr. Eryılmaz, “Lisans öğrencisiyken böyle sunumlar yapıyor olmaları da, öğrenciyken araştırmaların içine girmelerini sağladı. Araştırma sonuçlarını nasıl sunacaklarını hocalarından öğrenme fırsatı yakaladılar. İç Destek Programı kapsamında öğrencilerimizi destekliyoruz. Bunun dışında bazı projeler de sektörle iş birliği içerisinde yürütülüyor. Sektör tarafından desteklenen projelerimiz de var. Belli bir bütçe üniversite tarafından sağlanırken, geriye kalan bütçe de sektör tarafından karşılanabiliyor. Bir projenin sanayi kuruluşu tarafından destekleniyor olması bu projenin sanayide geleceği olduğunu gösterir. Öğrencilerimiz sanayi kuruluşuna dahil olarak bu projeleri yaptığı için kariyerlerinde de önemli bir fırsat oluyor ve kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar, iş imkanları yaratılabiliyor” ifadelerini kullandı.  

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