Ata Mahallesi’ne kreş ve gündüz bakımevi

İlçenin dört bir yanına kazandırdığı sosyal tesisler ve hizmet noktaları ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi’nde kazandırılacak yeni kreş ve gündüz bakımevi için inşaat çalışmalarını başlattı.

Ata Mahallesi’nde yapımına başlanan Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi temel atma törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yaşar, “Her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz”

Ata Mahallesi’nin minik sakinleri için her ayrıntının düşünüldüğü modern kreş binasının temel atma törenin de ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Ata Mahallesi ilçemizin sınır mahallesidir. Ata Mahallesi’nin gelişmesi için bütün yatırımları en güçlü şekilde yaptık. Merkez mahallelerimizde vatandaşa sunulan hizmet açısından ne varsa bu mahallemizde de var. Göreve geldiğimiz zaman kendimize edindiğimiz amacımız her mahalleyi eşit seviyeye getirmekti ve bunu başarmış bir belediyeyiz” dedi.

Yenimahalleli vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak için belediyenin tüm birimleriyle gece gündüz çalıştığını belirten Yaşar, “12 yıldır yapılan hizmetler ve hazırlanan projelerle toplumun her kesiminin güvenini kazanmış durumdayız. Sadece Ankara’da değil Türkiye’nin her tarafında güven kazanan bir Yenimahalle Belediyesi var. Yenimahalle’de hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle paylaşarak, birlik ve beraberlik içerisinde bu eserleri ilçemize kazandırıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde çağdaş bir eğitim alacağı bu hizmet binasını mahallemize kazandırmamızda bize destek olan hayırsever vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Ülkemizi güzel günlere taşımanın yolu barıştan kardeşlikten ve beraberlikten geçiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a güveniyoruz

Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin yapılmasında yaptığı bağışla destek olan hayırsever Sacettin Gürbüz, “Ülkemizin yarınları için elimizde var olanı paylaşmamız gerekiyor. Başkan Fethi Yaşar’a çok güvendiğimiz için yaptığımız bu hayırda Yenimahalle Belediyesi’ni tercih ettik. Kreş ve gündüz bakımevinin Yenimahalle’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yenimahalle’nin miniklerine dört dörtlük eğitim yuvası

Yenimahalleli miniklerin çağdaş ve kaliteli eğitim alması amacıyla modern bir yapıda yapımına başlanan Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi, 6 bin 800 metre kare arsa üzerine 3 katlı şekilde tasarlanarak 2178 metre kare inşaat alanına konumlandırılıyor.

Bunun yanında okul öncesi eğitimde örnek bir eğitim yuvası olma yolunda inşaatına başlanan kreş ve gündüz bakımevinde; toplamda 240 öğrencinin eğitim alacağı 16 adet sınıf, 4 adet uyku odası, çok amaçlı salon, açık oyun alanları, öğretmen odası, yönetim bölümü, yemekhane, mutfak, depo ve teras bulunuyor.