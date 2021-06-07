Ata Demirer’den ‘müsilaj’ mesajı 

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- YAZ aylarını Çanakkale’nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, Kuzey Ege Denizi’nden müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, “Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi’nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var, buyurun” mesajıyla paylaştı. Bozcaadalı balıkçılar ise, ada çevresinde deniz üzerinde az miktarda görülse de, dipteki müsilajın yoğunluğuna dikkat çekerek, avlanamaz hale geldiklerini söyledi.

Türkiye’de özellikle Marmara Denizi’nde etkili olan ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, turizm cenneti Bozcaada’yı da tehdit etmeye başladı. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nın ardından Kuzey Ege Denizi’ne de ulaşan müsilaj, Bozcaada sahillerinde de görülmeye başlandı. Bozcaadalı balıkçılar, adanın belli bölgelerinde az miktarda da olsa müsilaj görülmeye başlandığını, dipte daha çok olan deniz salyası nedeniyle de avlanamadıklarını dile getirdi. Balıkçılar, avlanamadıkları için ağlarını karaya çıkardıklarını söyledi.

Balıkçıların yanı sıra, ada aşığı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, hem deniz yüzeyinde hem de su altında çektiği müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, “Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi’nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var buyurun” mesajıyla paylaştı. Ata Demirer, deniz yüzeyindeki müsilajı video kaydı yaparken, dalış yaparak su altındaki müjilajı da fotoğrafladı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve görüntüler Ata Demirer gibi takipçilerini de üzdü, endişelendirdi.

Marmara Denizi’ndeki müsilajın Bozcaada’ya da geldiğini söyleyen Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Acar, “Balıkçı arkadaşlarımız zorlanmaya başladı. Bunun bir nedeni deniz patlıcanının toplanması. Deniz patlıcanı denizin filtresi demektir. Deniz patlıcanını yasal olarak toplamıyorlar. Sünger ve kirpi avcılığının yapılması, denizimizin filtresini mahvetti. Müsilajın çoğalmasının en büyük nedeni bu. Bir araya gelen deniz patlıcanları yılda 150 ton kum aktarıyorlar. Deniz patlıcanları denizin oksijenini ve denizi temizliyor. Bu yüzden deniz patlıcanının avlanmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Balıkçılar salya nedeniyle ağlarını denize atamıyor. Ağların gözenekleri kapalı olduğu için balık vurmuyor. Balıkçılar ağları boş çekiyorlar. Burada poyraz akıntısı çok olduğu için müsilaj burada durmuyor. Lodos rüzgarı estiği zaman turizmin en çok yoğun yaşandığı Ayazma Plajı da salya dolacak” diye konuştu.

‘TABİAT KENDİ ÖCÜNÜ ALMAYA BAŞLADI’

Adalı balıkçı Kemal Şahin ise, Marmara’nın günlerden beri çektiği müsilajın Bozcaada’yı da vurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda Bozcaada’daki bütün balıkçılar ağlarını karaya çıkardı. Müsilaj olayı uzun sürecek gibi duruyor. Allah balıkçının yardımcısı olsun. Çaresinin olduğunu düşünmüyorum. Bunu ancak tabiat temizler. İnsan gücü müsilajı temizlemeye yetmez. Müsilaj denizde açıklarda öyle bir tabaka halinde geçiyor ki inanılmaz derecelerde. Dip balığı tamamen bitti. Bir de aksine dışardan yabancı balıkçılar adaya gelmeye başladı. Bu da adanın zaten az olan rezervini bitirecek. Bu da ayrı bir tehlike bizim için. Hangi önlemi alacağımızı biz de bilmiyoruz. Bence kimyasal bu. Her sene olan bir olaydı. 20 gün sürerdi. Doğal bir olaydı. Bu sefer böyle değil. Tabiat kendi öcünü almaya başladı. Adada akıntı kuzeyden geldiği, Çanakkale tarafından geldiği için adanın ön cephesinde daha çok var. Turizmi etkileyecek Ayazma bölgesinde çok az var. İnşallah böyle devam ederde en azından sezonu kurtarırız.”

Balıkçı Turgay Biter de, “Marmara’dan gelen deniz salyaları bölgemizde ağ atmamızı etkiliyor. Çünkü müsilaj ağlarımız sarıyor. Bu yüzden ağlarımızı kaldıramıyoruz. Bu da balıkçılığı engelliyor. Su altındaki deniz canlılarını etkiliyor. Ağlarımız hep kıyıda duruyor. Şu anda ağ ile avcılık hiç yapamıyoruz. Müsilaj adada kıyıdan uzaktaki bölgelerde etkili oluyor” dedi.

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