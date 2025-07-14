Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere yaz akşamına uygun, doğayla iç içe ve renkli bir etkinlik gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediye, Ata Çiftliği'nde Lavanta Hasat Şenliği'nin gerçekleşeceğini ifade etti. ABB, düzenlenecek etkinlik kapsamında renkli lavanta tarlaları arasında yürüyüş yapılabileceğini, çeşitli atölyelere katılım sağlanabileceğini ve canlı müziğe eşlik ederek eğlenceli bir yaz akşamı geçirilebileceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lavanta Hasat Şenliği'nin 19 Temmuz Cumartesi günü 17.00-20.00 arasında gerçekleşeceğini vurguladı. Belediye, en güzel fotoğraf karelerini yakalayabilmek için etkinliğe gelecek vatandaşların kameralarını yanında getirmeyi unutmamasını istedi.