At arabasıyla 6 ton demir hırsızlığı kamerada

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, makine üreten firmanın bahçesinde bulunan yaklaşık 6 ton demir, at arabalarına yüklenerek çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Müjdat Duratimur, “Gelenler 5- 6 kişilik bir grup, 6 ton demiri, makine parçalarını ve ekipmanları at arabalarına yükleyip alıp kaçıyorlar. At arabalarını boşaltıp yine geliyorlar. Sanki kendi iş yerlerinde çalışıyorlar gibi çalışmışlar” dedi.

Olay, Camiatik Mahallesi Doğramacılar Caddesi üzerinde maden sektörüne makine ve parça üreten Müjdat Duratimur’a ait iş yerinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 27 Aralık Pazar günü iş yerinin bahçesine at arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişiler, üzeri brandalarla örtülü yaklaşık 6 ton demiri, iki at arabasına yükleyip, bölgeden uzaklaştı. Ertesi sabah iş yerine gelen işletme sahibi Müjdat Duratimur, bahçedeki demirlerin çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Demir hırsızlığı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis bölgede delil toplayarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘6 TON DEMİRİ AT ARABASINA YÜKLEMİŞLER’

İşletme sahibi Müjdat Duratimur, iş yerinde kullanacakları demir parçalarını bahçeye istiflediklerini belirterek, “Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün fabrikamızda kimse yoktu. O gün kimliği belirsiz kişiler içeriye girip üretimini yapmış olduğumuz malzemeler ile kullanmadığımız atıl demir malzemeleri almışlar. Alınan malzemeler yaklaşık 6 ton civarında parasal değeri de 30 bin lira civarında belki daha fazla. Bizim yetkililerden istediğimiz böyle dönemde fabrikaya gelemediğimiz sokağa çıkma yasağı durumlarında devriyelerin daha sıklaştırılması ve göz kulak olunması. Dışarıda dolaşan bu tür insanların da denetlenip cezalar yazılması. Nasıl bizler bu tür durumlarda dışarı çıkınca bizlere ceza yazılıyorsa, lütfen onlara da ceza yazılsın. Bu yapılan hırsızlıklar hem bizim işimizin aksamasına hem de maddi yönden zarar görmemize sebep oluyor. Yaptığımız işleri teslim edecektik malzemeler çalındığından dolayı yapacağımızın işin teslimatı uzayacak. Bu hırsızlığın bize her türlü zararı oldu” dedi.

‘KENDİ İŞ YERLERİNDE ÇALIŞIYOR GİBİ ÇALMIŞLAR’

Demir malzemeleri, kendilerinin ancak vinç yardımı ile kaldırdıklarını anlatan Duratimur, “Nasıl kaldırıp at arabalarına yüklemişler şok içerisindeyim. Biz bunları vinç yardımıyla kaldırıyoruz, çok ağır bir malzeme. Ama hırsızlar bunların çoğunu yerinden oynatmışlar. Diğer brandayla örtülü malzemeleri brandasıyla birlikte çalmışlar. Güvenlik kamerasında incelediğimde iki tane at arabasıyla geliyorlar. Gelenler 5- 6 kişilik bir grup, 6 ton demiri, makine parçalarını ve ekipmanları at arabalarına yükleyip alıp kaçıyorlar. At arabalarını boşaltıp yine geliyorlar. İş yerime at arabalarıyla yükleme yapmak için aynı gün içinde yarım saatte bir 5- 6 kez gelip gitmişler. Sanki kendi iş yerlerinde çalışıyorlar gibi çalışmışlar. Zararım 30 bin liradan fazla. Kendilerinden şikayetçiyim ve bu kişilerin bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI