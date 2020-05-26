Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 347 bin 944’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore’de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 172’ye, Japonya’da ise 830’a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 19 artarak toplamda 11 bin 225’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 275’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 2 kişi artarak 269’a yükseldi.

JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 830, TAYLAND’DA İSE 57

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 581’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 830 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 612 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında 3 bin 45 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 929 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR’DA VAKA SAYISI 31 BİN 960







Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 31 bin 960’a çıkarken; toplamda 15 bin 738 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN’DA VAKA SAYISI 154 BİN 456’YA YÜKSELDİ







Hindistan’da ise vaka sayısı 154 bin 456’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 4 bin 172 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 60 bin 706 kişinin ise iyileştiği açıklandı.