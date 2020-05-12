Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 27 kişi daha artarak toplamda 10 bin 936’ya, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 670’e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 artarak 258’e çıktı.

JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 633, TAYLAND’DA İSE 56

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 847’ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 633 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 293 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise son 24 saatte vaka sayısının 2 kişi daha artmasıyla toplamda 3 bin 17 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 798 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR’DA ÖLÜ SAYISI 21’E YÜKSELDİ

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 23 bin 822’ye çıkarken; toplamda 3 bin 225 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 21’e çıktı.

HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 294’E YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 70 bin 827’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 294 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 22 bin 549 kişinin ise iyileştiği açıklandı.