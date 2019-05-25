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25 Mayıs 2019
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Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin iki tarafın da teknoloji şirketlerini tehdit etmeye başlamasıyla karşık seyirde.
Ekonomi Haberleri

Asya piyasaları ABD ve Çin arsındaki gerginlik etkisiyle karışık

Editör Editör

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Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin iki tarafın da teknoloji şirketlerini tehdit etmeye başlamasıyla karşık seyirde.

ABD’nin Huawei’i kara liseteye almasını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump bu konunun Çin ile aralarındaki ticaret anlaşmasıyla çözülebileceğini belirtti.

Pazar payı olarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan Çinli firma Lenovo CEO’su ABD’nin ek gümrük vergilerine karşı fazlasıyla hazırlıklı olduklarını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ülkenin ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileri sebebiyle aşağı yönlü bir baskıya maruz kaldığı belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:

– Shanghai Composite yüzde 0.08 ve

– Hang Seng yüzde 0.24 artarken,

– Shenzen Composite yüzde 0.23,

– Nikkei yüzde 0.25,

– Kospi Composite yüzde 0.73 ve

– S&P yüzde 0.64 düştü.

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