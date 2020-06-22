Asya-Pasifik hisse senedi borsaları yeni haftaya karışık başlarken, Avrupa borsaları açılış öncesi işlemlerde düştü.

Asya-Pasifik piyasalarında, Çin Merkez Bankası’nın (People’s Bank of China – PBOC) faiz kararı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın tartışmalı kitabının, Güney Kore ve Kuzey Kore ilişkilerine ilişkin bölümlerinin olası politik etkileri yakından izleniyor.

PBOC erken saatlerde yaptığı açıklamada, faizleri değiştirmediğini duyurdu.

Avrupa’da ise, borsalarda Covid-19 endişeleri yatırımcılar üzerinde etkili oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, durumun giderek daha çok baskı yarattığına dikkat çekerek, Avrupa Birliği genelinde yeni bir destek paketinin Ağustos ayı öncesinde hazırlanması konusunda bir uzlaşma olduğunun altını çizdi.

Gelişmelerle, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0.08 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.47 düştü. Çin anakarasında, Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.28 ve Shenzhen Composite Enedeksi de yüzde 0.52 yükseldi.

Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yatay hareket ederken, Güney Kore’nin Kospi Endeksi yüzde 0.34 düştü.

Açılış öncesi işlemlerde, Almanya’da ise DAX Endeksi yüzde 0.92 ve Birleşik Krallık’ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.70 ve Fransa’da CAC 40 Endeksi de yüzde 0.82 düştü.