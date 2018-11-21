ASUS’un yeni amiral telefonlarından Zenfone 5Z’ye Android Pie güncellemesi ne zaman gelecek?

Yeni Android Pie güncellemesi Zenfone 5Z’ler için yolda. Yeni güncelleme ile yepyeni bir arayüz, tümüyle yeni bir bildirim paneli ve daha kolay kopyalama işlemleri için yeni bir büyüteç özelliği getirecek. Güncelleme, Ocak ayında telefonlara sunulmaya başlayacak.



ZENFONE 5Z’NİN ÖZELLİKLERİ



Asus Zenfone 5z, Qualcomm’un geliştirdiği 2018 model işlemcisi olan Snapdragon 845 modelinden gücünü alıyor. Telefonda, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri mevcut. Depolama noktasında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. Ülkemizde satılacak olan modelin de 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile geldiğini belirtelim.

6.2 inç boyutlu IPS LCD panele sahip olan Zenfone 5z, 1920 x 2246 ekran çözünürlüğü ve 18.7:9 görüntü oranına sahip. Yaklaşık 402 ppi yoğunluk sunan ekranın, gövdeye oranı ise yüzde 83.6 seviyesinde. 155 gram ağırlığa sahip olan telefonun kasa kalınlığı ise 7.9 mm olarak ölçülüyor. Bu ekranın, DCI-P3 renk gamutunu da desteklediğini belirtelim.



Android Oreo işletim sistemi ve Asus ZenUI arayüzü ile gelen telefon, WiFi 802.11 ac desteği, Bluetooth 5.0, USB Type-C (USB 2.0), parmak izi okuyucu, 512 GB kapasiteye kadar destek sunan MicroSD kart desteği gibi özellikler sunuyor.

QuickCharge 4+ desteği ile dikkat çeken telefonda, 3300 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor.

Asus, Zenfone 5z modelinin arka kısmında 2 kamera kullanıyor. Arka kısımdaki ana kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 24 mm lens açısına, 1/2.55 inç sensör boyutuna ve 1.4 mikron piksel boyutuna sahip. Arka kameralar, 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS, 60 FPS ve 120 FPS, 720p çözünürlükte ise 240 FPS‘ye kadar videolar çekebiliyor.

İkinci arka kamera ise, 8 Megapiksel çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığı, 12 mm lens açısı, 1/4″ görüntü sensörüne ve 1.12 mikron piksel boyutuna sahip. Ön kamera 1080p video çekebiliyor.