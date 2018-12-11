İŞ hayatında verimlilik ve konfor ön plana çıkarken, gün boyu ekran başında çalışanların bilgisayarlarından beklentileri de değişiyor.

Yeni nesil dokunmatik ekranlı, yüksek performanslı All-in-One (AiO) bilgisayarlar şirketlerin ve çalışanların yeni gözdesi oldu.

Mobil devrim sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor; dokunmatik ekran, kablo karmaşasından uzak ve konforlu bir kullanım gibi özellikler ofis masalarının da vazgeçilmezi haline geldi.

Gün boyu bilgisayar ekranı karşısında çalışması gereken görsel tasarımcı, mimar, yazar ve video editörü gibi yeni nesil profesyoneller, akıllı telefonlarda sahip oldukları sadelik, fonksiyonellik ve yüksek performansı masaüstü bilgisayarlarından da bekliyor.

Uzun çalışma sürelerinde konforlu kullanım sağlayacak büyük ve dokunmatik bir ekrana, ofis masasını dağınıklıktan koruyan kablosuz bir sisteme ihtiyaç duyanların ilk durağı ise hepsi bir arada (AiO) bilgisayarlar oluyor.

Türkiye’de ‘kasasız bilgisayar’ ya da ‘monitör PC’ gibi isimlerle anılan AiO sistemler, tüm bilgisayar donanımını tek bir ünitede, monitörün arka kısmında topluyor. Kullanıcıların hem bilgisayar kasası hem de monitör için ayrı ayrı yer ayarlama sorununu ortadan kaldıran bu yenilikçi sistemler, kasa ile monitör arasında meydana gelen kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor.

Tüm bilgisayar bileşenlerinin yekpare bir tasarımda toplanmasıyla ortaya çıkan işlevsellik ve yenilikçi kullanım olanakları, AiO bilgisayarların hızla yükselmesini ve tüketiciler arasında trend olmasını sağlıyor.

Sürekli inovasyon ile gelişen teknoloji sayesinde bugün AiO bilgisayarların profesyonel seviyede performans sunabilir hale geldiğini vurgulayan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Bugün geldiğimiz noktada, en yüksek performansı sağlayacak konfigürasyonları çok daha zarif ve estetik bir AiO bilgisayarda toplamak mümkün oluyor” dedi.

ASUS’un Vivo AiO serisinin bu inovasyonun bir ürünü olduğunu belirten Güler, “Özellikle dokunmatik özelliği bulunanAiO modellerinde, 23 inç boyutlarında bir performans bilgisayarının dokunmatik ekrana sahip olması, kullanıcının deneyimini ve beklentilerini de tepeden tırnağa değiştiriyor. Tüm donanım ince bir ekrandan ibaret olunca bilgisayarın yerini değiştirmek, gün içinde ofiste farklı noktalarda kullanmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

Bu sayede örneğin bir tasarımcı veya mimar, sunum yapacağı zaman toplantı odasına kendi bilgisayarını götürerek, kendi çalıştığı ekran üzerinden sunumunu gerçekleştirebiliyor. Bu gibi senaryolar iş yerlerinde inanılmaz bir verimlilik sağlıyor” diye konuştu.

VERİMLİLİK, PERFORMANS VE KONFOR BİR ARADA

ASUS’un Vivo AiO serisi, işinde verimlilik ve konfor arayan olan profesyonellerin hepsi bir arada bilgisayarlardan beklediği tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı. Parlamayı önleyen, 23 inçlik 10 nokta dokunmatik ekranı, özellikle tasarım ve çizim gibi klavye ve fareden daha fazlasına ihtiyaç duyulan görevleri kolayca yerine getirmeyi sağlıyor. Yeni nesil Intel işlemciler ve GeForce GTX1050 ekran kartı seçeneğiyle ASUS Vivo AiO, en yüksek performansa ihtiyaç duyan uygulamalarda bile akıcı bir kullanım sunuyor. Bilgisayar donanımı ile monitörün aynı kasada bütünleşmesi, enerji tasarrufunu da beraberinde getiriyor.

KUTUDAN ÇIKTIĞI ANDA KULLANIMA HAZIR

Windows 10 yüklü olarak gelen bilgisayarlar, ek işletim sistemi masrafını ortadan kaldırırken, tıpkı bir akıllı telefon gibi kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır oluyor. 256 GB’a kadar artırılabilen yüksek hızlı SSD depolama birimi sayesinde uygulamaların ve bilgisayarın açılıp kapanma süreleri minimuma iniyor.

Yeni bir masaüstü bilgisayarı alırken ortaya çıkan hoparlör gibi ek ihtiyaçlar da Vivo AiO’nun SonicMaster Premium ses teknolojisi ile tarihe karışıyor. Bilgisayarın stereo hoparlörleri zengin ve kristal berraklığında ses sunarken, ASUS AudioWizard teknolojisiyle beş farklı ses modundan birini seçip her türlü kullanıma tek dokunuşla ayak uydurmak mümkün oluyor.