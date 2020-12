ASTOP ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), 2005 yılında zamanın Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak tarafından kurulmuş, halen 20 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu bir üst kuruluş, bir STK platformudur.



Başkanlığını Veli Sarıtoprak’ın yaptığı, her yıl bir STK Başkanı’nın Dönem Sözcüsü olarak görev üstlendiği ASTOP; siyasi, dini etnik tartışma ve çalışmalara girmeden yılda 2 etkinlik yapar. Her yıl Nisan ayının ilk haftası içinde kıdemli vatandaşlara, bu ülkeye millete ve devlete hizmet etmiş, hala çalışan, rol model olmuş, 70 yaş üstü seçilen kişilere vefa ödülü dağıtır.

Her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde ASTOP’u oluşturan STK’ların aday gösterdiği çalışkan, özverili ve başarılı sivil toplum kuruluşlarına üstün hizmet ve başarı ödülleri dağıtılır. Birleşmiş Milletler’e üye 190’ı aşkın ülkede kutlanan Dünya Gönüllüler Günü’nü (1985 yılından beri kutlanıyor) Ankara’da ASTOP kutlamakta ve törenler yapmaktadır. ASTOP il dernekler MD’ne kayıtlı ve marka tescil belgelidir.



25 ÖNEMLİ STK’YA ÖDÜL

Kuruluşunu ve çalışma işleyişini kısaca anlattığımız ASTOP, bu yıl da ülkemize özverili ile hizmet eden;

1- Jandarma Asayiş Vakfı

2- Ankara Eğitim Platformu

3- SEDD – Sorumlu Emlak Dan. Derneği

4- Türk İdareciler Derneği

5- Sağlık Turizmi Derneği

6- AKS Derneği

7- Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı

8- Ahbap Derneği

9- TED- Türk Eğitim Derneği

10- Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

11- Engelli Kadın Derneği

12- Medikal Turizm Derneği

13- ASO 2. ve 3. Organize Sani Bölgesi Yönetimi

14- Yenimahalle Kent Konseyi

15- Ankara Kent Konseyi

16- Lokman Hekim Sağlık Vakfı

17- KAGİDER – Kadın Girişimciler Derneği

18- TKDF – Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

19- Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birl. Derneği

20- İÇASİFED

21- LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı),

22- Hürriyetçi Demokratlar Platformu,

23- Politik Araştırmalar Merkezi,

24- Sani Konukoğlu Vakfı,

25- Başkent Ankara Meclisi’ni üstün hizmet ve başarı ödülüne layık gördü.



Konuya ilişkin gazetemize bilgi veren ASTOP Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, dernekçiliğin ve sivil toplumculuğun bir ülkenin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Başkan Veli Sarıtoprak, ülkesini seven ve millet için çalışan STK liderlerinin öncülüğünde ASTOP’un her yıl üstün hizmet ve başarı ödülleri dağıttığını sözlerine ekledi.