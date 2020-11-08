AŞTİ’deki denetiminde 112 kişiye 52 bin TL ceza

Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) 400 polisle denetim yapıldı. Denetimde, bağırarak müşteri çekmeye çalışan çığırtkanlar ile koronavirüs tedbirlerine uymayan toplam 112 kişiye 52 bin 868 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki 400 polis, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ’de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı. Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi.

76 ÇIĞIRTKANA PARA CEZASI

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 5 saat süren denetimlerde, bilet satmak için bağıran, hatta bazı yolcuların bavulunu almaya çalışarak vatandaşları rahatsız eden çığırtkanlara da işlem yapıldı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 76 kişi, terminal içinde bulunan polis noktasına götürüldü. Bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında toplam 14 bin 212 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bu kişilerle birlikte, 12’si Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı davranarak maske takmayan, 5’i sosyal mesafe kuralına uymayan, 13’ü kapalı alanda sigara içen, 1’i karantinayı ihlal eden, 2’si berber dükkanında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uymayan ve 3’ü de yoklama kaçağı olmak üzere toplam 112 kişiye 52 bin 868 TL idari para cezası uygulandı.

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