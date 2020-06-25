ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) faaliyet gösteren Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi 23 kişi hakkında, sahte fatura düzenleyerek yüklü miktarda parayı zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla, 2 akaryakıt firması yetkilisi hakkında da ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

2017 yılına kadar kooperatifte yöneticilik yapan Dursun Canpolat’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan 20 lira ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti. Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

‘ARAÇLARIN YAPTIĞI MESAFEYE GÖRE YÜZDE 50 FAZLA FATURA KESİLDİ’

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı İsa Kaya tarafından 2’si akaryakıt firması yetkilisi, 23’ü kooperatif yöneticisi 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre; 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi. Yine aynı dönemde bir akaryakıt firması adına farklı zamanlarda 1 milyon 413 bin lira yakıt, başka bir firma adına toplam 336 bin 163 lira yemek, 284 bin 600 lira seyahat ve konaklama, 1 milyon 463 lira yağ ve yedek parça, 34 bin lira giyim faturası kesildi. Bilirkişi raporunda, yapılan harcamaların kooperatifin ortak amacına uygun harcamalar olmadığı tespiti de yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, yapılan harcamalarda usulsüzlük bulunmadığını, bazı harcamaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kamunun talepleri doğrultusunda yapıldığını iddia ettiler. Ancak iddianamede, şüphelilerin ifadelerini doğrulayacak herhangi bir delil ve kooperatif kararı olmadığı vurgulandı.

‘FİRMANIN ASIL GAYESİ SAHTE FATURA SATMAK’

Fatura kesilen firma sorumlusu 2 şüphelinin de suçlamaları kabul etmedikleri; ancak adı geçen akaryakıt firmasının lisansının 2016 tarihinde iptal edildiği anlatıldı. Yine iddianamede, firmanın akaryakıt satışına ilişkin faturada yer alan akaryakıt miktarını karşılayacak büyüklükte satış ve dolum hareketlerinin olmadığı tespitine yer verildi. Ayrıca şirket hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, şirketin düzenlenen faturalardaki işleri yapabilecek araç, makine ve teçhizata sahip olmadığı, asıl gayesinin sahte fatura satmak olduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede kooperatif yönetim kurulu üyesi E.A., M.C., İ.D., M.Ü., M.Ö., K.M., A.A., Z.Ç., A.Ö., A.A., Ü.A., Ş.D., F.D., Y.Ç., K.Ç., K.T., N.Ç. ve A.Ç’nin, ‘zimmet’ suçundan 5 yıldan 12 yıla, kooperatifin denetim kurulu üyeleri B.A., A.A., M.K., A.K. ve R.M’in, ‘denetim görevini ihmal ederek zimmet ve irtikaba neden olmak’ suçundan 3 aydan 3 yıla, akaryakıt firması yetkisi şüpheliler Y.K. ve Ş.Ü’nün de ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi. 25 şüpheli, iddianameyi kabul eden Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.