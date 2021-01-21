“Assolist” albümü dünya listelerinde

Efruze, Klasik Türk Sanat Müziği albümü “Assolist” ile merkezi Avrupa’da bulunan ve tüm dünyadan gelen albümlerin jüri oylaması ile değerlendirildiği “World Music Chart Europe (WMCE)” Top 40 listesinde 15. sıraya yükseldi.

Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan ve hepimizin ezbere bildiği şarkılar artık dünyanın dört bir yanındaki dinleyiciler ile de buluşacak.

Kullandığı hücum kayıt tekniği ve eserlerin orijinaline sadık kalan klasik yorumuyla, Türk Sanat Müziği’nin en sade halini çektiği dönem klipleri ve fotoğraflarla bütünleştiren Efruze’nin “Assolist“ albümü Aralık ayında Top 40 listesine girdi. Assolist albümü Ocak ayında da WMCE’de 15.sıraya kadar yükseldi.

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﻿﻿Efruze albümün başarısı ile ilgili,﻿ “Avrupa Dünya Müziği Listelerinde Assolist‘i gördüğümde aklıma ilk gelen elimde kalem, ilk CD’mi imzalarken kurduğum hayaldi. Hayal etmek yolun yarısıdır derler ya ben işte tam O an elimde imza için kalemi tutarken doğum günü çocukları gibi bu albümü listelerde görmeyi dilemiştim. Şimdi de Avrupa ve Amerika‘da 100’lerce konser vermeyi ve Türk Sanat Müziğini dünyaya taşımayı hedefliyorum﻿﻿” diyor.

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﻿﻿11 şarkılık albümde, “Gözleri Aşka Gülen”, “Gizli Aşk Bu”, “İçin İçin Yanıyor”, “Şu Güzeller Güzeli”, “Kalbe Dolan O İlk Bakış”, “İnleyen Nağmeler”, “Ankara Rüzgârı”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Ay Beyaz Deniz Mavi”, “Üsküdar’a Gider iken” ve “Beyoğlu’nda Gezersin” olmak üzere Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleri yer alıyor.

Türk Sanat Müziğini genç nesile sevdirmeyi hedefleyen “Assolist” albümünün şarkıları sosyal paylaşım platformu Tik Tok’ta da gençler tarafından 7 binden fazla kez paylaşılmıştı. ﻿

﻿﻿Efruze Hakkında

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﻿﻿Müzik hayatına piyano çalarak başlayan Efruze, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü Piyano ve Viyola bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü’ne girerek yüksek dereceyle mezun oldu.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Saraydan Kız Kaçırma Operası’nda ilk başrolü olan Blonde’yi oynadı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu solisti olarak Deli Dolu Opereti’nde Marlene, Aşk-ı Memnu Operası’nda Bihter, Kuva-i Milliye Operası’nda Nilüfer rollerini oynadı.

Üniversite yıllarında iki sene Ajda Pekkan’a back vokal yaptı.

Mine Mucur’un bestelediği “Sevmek Zamanı” isimli şarkı ile 1996 yılında Eurovision Türkiye finallerine katıldı.

Çocukluğunda başladığı reklam oyunculuğuna Sütaş, Pınar Sucuk, Hürriyet, Ören Bayan, Albeni, Sana gibi markaların reklamları ile devam etti.

Oyunculuk kariyeri boyunca “Anadolu Kaplanı”, “Sıla”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Eşref saati”, “Doktorlar” ve “Hicran Yarası” dizilerinde yer aldı.

Ömer Vargı’nın yönettiği, Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu ve İsmail Hacıoğlu’nun başrollerini oynadığı sinema filmi “Kabadayı”da rol aldı.

Senfonik İlahiler, Rumeli Türküleri, Bahar konserleri ve Yılbaşı konserleri gibi birçok konserde yer aldı. Yunus Emre Oratoryosu’nda, Carmina Burana’yı birçok açılışta seslendirdi.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Köln Konservatuvarı’nda Alman repertuvarı üzerine çalışmalar yapan Efruze, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solistlik sınavını kazanarak sırasıyla, Hanım Olan Hizmetçi Operası’nda Serpina, Madam Butterfly Operası’nda Kate, Sihirli Flüt Operası’nda Papagena, Ali Baba Kırk Haramiler Operası’nda Nurcihan, Oz Büyücüsü Müzikali’nde Doroti, West Side Müzikali’nde Maria, La Rondine Operası’nda Lisette rollerini oynadı. Üç sezon boyunca Carmina Burana eserinde soprano partisini seslendirdi.

Bursa, İstanbul, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi ve Kent Orkestralarıyla konserler veren sanatçı, kurucusu olduğu ve 13 yıl boyunca sahne aldığı Artistanbul Orkestrasıyla, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’da konserler verdi ve yüzlerce sahne etkinliğine imza attı.

Efruze’nin, klasik şarkılardan oluşan ve nesilden nesile aktarılacak DMC etiketiyle yayınlanan “Assolist” albümü tüm müzik marketler ve dijital platformlarda.