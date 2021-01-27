ASO’dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan “Küçük Parmaklar Tablet Dağıtım Kampanyası’na destek vererek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne klavyeli tablet bilgisayar bağışında bulundu.



Odadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak 115 tablet bilgisayar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının günlük hayatta çok ciddi değişikliklere yol açtığını belirterek, özellikle eğitim sisteminin başka bir boyuta evrildiğini bildirdi.

Uzaktan eğitimin bu süreçte önemli rol üstlendiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

“Dezavantajlı ailelerimizin çocukları bundan yeteri kadar istifade edemedi. Eğitimde fırsat eşitliği tüm çocuklarımızın hakkı. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarının gerek bilgisayarlarının gerekse internet erişiminin olmaması bizleri son derecede üzdü. Buna yönelik birtakım katkı arayışları düşünürken TOBB’umuzun bu kampanyası gündeme geldi ve biz de büyük bir memnuniyetle bunun içinde yer aldık. Bugün teslim ettiğimiz klavyeli tabletlerin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla en doğru yerlere ulaştırılacağına inanıyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”