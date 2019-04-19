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19 Nisan 2019
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ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Mehmet Akgün Mehmet Akgün

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Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, “Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız”

Uzun bir süredir seçim tartışmaları kamuoyunu meşgul ediyor. Uzmanlar ise bu tartışmaların bir an evvel sonlandırılıp kötüye giden ekonomiye müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor.

ASMMMO Başkanı Ali Şahin gazetemize yaptığı açıklamalarda önemli uyarılarda bulundu.

EKONOMİ ENDİŞE VERİYOR

Ekonominin iyi gitmediğini vurgulayan Oda Başkanı Ali Şahin “Ülkemiz ekonomik anlamda olağanüstü bir süreçten geçerken biz ülkeyi yönetenlerden çözüm odaklı adımlar bekliyoruz. Ama ne yazık ki ülkeyi yönetenlerin ekonomik krizi kabul etmeyip direngen bir tavır sergilemeleri , onun dışında açıkladıkları ekonomik reform paketlerindeki çok kısa süreli çözümlerle bu süreci geçiştirmeleri ülkemizi ve mesleğimizi çok olumsuz etkiliyor” ifadelerinde bulundu.

MESLEĞİMİZİN ÖNEMİ AZALTILDI

Mevcut vergi sisteminde camia olarak zarar gördüklerini vurgulayan Şahin, “Benim üç yıldır söylediğim söylemlerinde de olsa bir şet var. O da dolaylı vergilerin azaltılması. Ülkemizde dolaylı vergilerin oranı yüzde 75’lere geldi. 80’li yıllarda yüzde 30 dolaylı vergi, yüzde 70 dolaysız vergi oranı vardı. Şimdi ise tam tersi söz konusu.

Bunun açıklaması şudur. Vergi yükünün yüzde 70’i vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Biz ekonominin kaydını tutan bir camia olarak vergi gelirlerini tutuyorduk. Şimdi bu oran yüzde 30’a düştü. Bu durum hem mesleğimizin hem BDK’nın hem de Gelir İdaresinin önem kaybetmesine yol açıyor” dedi.

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Mehmet Akgün
Mehmet Akgünhttps://sonsoz.com.tr
2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olup, Sonsöz Gazetesi'nde 2017 Mart ayından beri aktif gazetecilik yapmakta...

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