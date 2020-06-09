İş dünyasında ve ekonomik faaliyetlerde esas olan güven ve itibardır, bu konuda çok sevdiğim, adeta fıkra gibi bir anekdot vardır, onu okurlarımla da paylaşmak istiyorum:

Rivayet bu ya Amerika’nın, belki de dünyanın en zengin adamı Rockefeller bir gün otelde odasında dinlenirken kapısı çalınır. Rockefeller gider, kapıyı açar, kapıda tanımadığı, giyimi kuşamı yerinde, üstü başı düzgün, temiz yüzlü genç bir adam durmaktadır. Biraz da kızarak “ne istiyorsun genç adam, bak eğer borç para isteyeceksen ben kimseye borç para vermem, iş isteyeceksen de benle değil müdürlerimle görüşmen gerekir” diye tersler.

Genç adam “yok efendim, para yada iş istemiyorum, ismim Jack, benim gemilerim var, petrol taşımacılığı yapıyorum ve aşağıda lobi de önemli bir iş görüşmem sürüyor. Sermayem de gemilerim de var ve ben bu işi hakkıyla yapabilirim, lakin müşteriler beni çok genç ve tecrübesiz görüp güvenmiyorlar, işi bana vermekte tereddüt ediyorlar. Siz bu ülkenin en büyük ve en zengin işadamısınız, herkes sizi tanır ve itibar eder, lobiden geçerken bana bir selam verirseniz, ben ihtiyacım olan güveni tesis eder bu işi alabilirim” diyor.

Cebinden para çıkarmayacak ve gururunu da okşayan bu teklif Rockefeller’in hoşuna gidiyor, “peki Jak, sen şimdi aşağıya in, ben lobiden geçerken sana bir selam vereceğim” diyor.

Jack aşağıya inip müşterileri ile görüşmesine devam ederken, Rockefeller’de aşağı iniyor ve lobiden geçerken Jack ve müşterilerinin görüştüğü bölüme yöneliyor, yanlarına gidiyor, sıcak bir tavırla elini Jack’in omuzuna atıp “ne haber Jack, ne yapıyorsunuz” diye samimi bir ilgi gösteriyor. Jack Rockefeller’e dönüp, soğukça bir ses tonuyla “Rock sululuk, yapma, burada ciddi bir iş toplantısındayız” diyor. Şaşıran Rockefeler “pardon, pardon ben sizin toplantınızı bölmeyeyim, siz devam edin” diyerek uzaklaşıyor. Rockefeller’i tanıyan müşteriler yahu bu Amerika’nın en büyük, en zengin işadamı, geldi bizim Jack’e samimiyetle selam verdi, Jack bizim bu işi o kadar ciddiye alıyor ki Rockefelleri tersledi, toplantıyı bölmedi. Hem Rockefeller’in arkadaşı ve hem de bu işi bu kadar ciddiye alan biri elbetteki bizim işimizi hakkı ile yapmayı becerir diye düşünerek işi Jack’e veriyorlar. Bu Jack’in ilk büyük işi oluyor, yürüyüp gidiyor…

İş dünyasında ve ekonomide güven ve itibarın önemini gösteren bu anekdot çok önemlidir, paranız, malınız, mülkünüz olsa dahi itibarınız yoksa ve güven sağlayamıyorsanız başarılı olmanız asla mümkün değildir.

Güven ve itibar sadece iş dünyasında mı önemlidir, elbette değil, devlet yönetiminde de, devletin ekonomi yönetiminde de güven ve itibar en önemli unsurdur.

Güven ve itibar çok uzun sürede ve çok zor kazanılır, çok kısa sürede ve çok kolay kaybedilir. İtibar ve güven kaybına uğrayan bir kişi yada yönetimin tekrar güven ve itibar kazanabilmesi ise çok daha zordur.

Bu kadar lafı niye ettim, bu örneği niye verdim? Bugün Türk ekonomisinin en büyük sıkıntısı güven bunalımı ve itibar kaybıdır.

Demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin olmadığı bir toplumsal iklimde yöneticiler asla güven tesis edemez, itibar kazanamaz. Kimse yöneticilerin altındaki dev özel uçaklara, oturdukları saraylara, yada bindikleri lüks arabalara göre itibar ve güven tayini yapmaz. Bir iktidar için itibar göstergesi yönettiği ülkedeki özgürlüklerin, hukukun, bilimin, sanatın seviyesidir…

Sabahın köründe evleri basılıp; gazeteciler Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız, İsmail Dükel gözaltına alınıyorsa, muhalif milletvekillerinin vekillikleri siyasi gerekçeler ve sudan davalar ile düşürülüyor, bir çok siyasetçi ve işadamı iddiname bile hazırlanmadan tutuklu bulunuyorsa o ülkede hukuka kimse güvenmez.

Hukuka güven olmayan bir ülkede de hiç bir kimse iş ve yatırım yapmaz!

Gazetecilerin, siyasilerin ve iş insanlarının sabahın köründe polisçe evlerinden toplandığı bir ülkenin itibarı da olmaz!

İtibarı olmayan bir ülke ile de kimse iş yapmaz, kimse böyle ülkelere yatırıma gelmez!

Parası olan insan akıllı insandır; kâr elde etmekten de önce gelen ilk amacı parasını, servetini, yatırımını korumaktır. Akıllı bir insan parasını pulunu, malını mülkünü, işini gücünü ve hatta canını tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak söz ve kararlara emanet etmez!

Herkes bilir ki can ve mal bir kere gitti mi bir daha geri gelmez!

Türkiye güven bunalımını çözmeden ve itibar kaybını ortadan kaldırmadan bırakın yabancı yatırımcı çekmeyi, yerli yatırımcıyı dahi elde tutamaz!

Sadece yatırımcıyı mı elde tutamaz elbette hayır.

Bir ülkenin kalkınması sadece para meselesi değildir; aslolan nitelikli, bilgili ve yetenekli insan kaynaklarına sahip olmaktır.

Nitelikli insanlar ise asla kaderlerini, geleceklerini tek bir insanın iki dudağı arasından çıkacak kararlara bağlamak istemezler. Bu insanlar hukuk, adalet ve özgürlüklerin olduğu toplumsal iklimlerde yaşamak isterler! Siz böyle bir iklimi zedelerseniz; iki tweet attı, bir yazı yazdı, karikatür çizdi yada düşüncesini açıkladı diye insanları cezalandırmaya kalkarsanız asıl bu insanları kaybedersiniz.

Bu yatırımcı kaybetmekten bile vahim bir durumdur, bir ülkeyi asıl çökerten de budur.