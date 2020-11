ASKİ’den ‘su tasarrufu’ çağrısı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) – ANKARA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’yı besleyen barajların su durum tablosuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ankara barajlarının doluluk oranının 12 Kasım itibarıyla yüzde 24,10 seviyelerinde olduğunu belirten Öztürk, “Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Başkent’teki barajların toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp. Hacim yüksek olduğu için mevcut rakam düşük gözüküyor ancak geçen yılın aynı ayına göre 6 milyon 906 bin metreküp daha fazla suyumuz var” dedi.

Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda doluluğun 12 Kasım 2019 tarihinde 374 milyon 923 bin metreküp olduğunu, bu oranın 12 Kasım 2020 itibarıyla 381 milyon 829 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini belirten Öztürk, Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik’in yanı sıra Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden de kente su verildiğini kaydetti.

‘SUYUN HER DAMLASI ÇOK KIYMETLİ’

ASKİ’nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu ve kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre ölçüldüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü Öztürk, pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, başkentlilere su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı. Öztürk, “Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara’da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım” dedi.

Erdoğan Öztürk ayrıca musluklardan akan suyun kalite, temizlik ve sağlık açısından sürekli kontrol edildiğini, sosyal medyada yer alan başkent suyunda bakteri olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI