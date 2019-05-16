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16 Mayıs 2019
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ASKİ genel müdürlüğü, son günlerde başkent içme suyuna yönelik sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.
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ASKİ’den Sosyal Medya Haberlerine Yalanlama

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ASKİ genel müdürlüğü, son günlerde başkent içme suyuna yönelik sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

“Musluklardan akan içme ve kullanma suyu temiz, sağlıklı ve dünya standartlarına uygundur”

“İçme suyunda ‘lejyoner bakteri’ olduğuna dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar tamamen kasıtlı ve gerçek dışıdır”

“Sosyal medya ve iletişim kanallarında bu tip haberleri yayanlar hakkında ankara cumhuriyet başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu”

Başkent’in içme ve kullanma içme suyu ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Sosyal Medyada yayılan Başkent’in içme suyuna yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı.

Başkentlilerin musluklarından akan suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın bir süredir sosyal medya üzerinden ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda ‘lejyoner bakteri’ olduğuna dair asılsız iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır” denildi.

“PANİK VE KORKUYA SEVK ETMEK İÇİN KASITLI YAPILIYOR”

Bu haberlere Başkentlilerin itibar etmemeleri uyarısında bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşları bilgilendirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; içme sularında öldürücü etkisi olan lejyoner bakteri iddiaları için “yalan, halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla kasıtlı olarak yapılmaktadır” ifadesi yer aldı.  

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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