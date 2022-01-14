ASKİ’DEN KALECİK’E YATIRIM ATAĞI: 29 KM’LİK İÇME SUYU HATTI DÖŞENDİ ASBESTLİ HAT İPTAL EDİLDİ

Kalecik ilçesinin yıllardır içme suyu sorunu yaşayan uzak mahalleleri için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Eşmedere Mahallesi’nde 92 metre derinliğinde yeni bir sondaj kuyusu açtı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, saniyede 20 litre su alınabilen kuyu ve “Eşmedere Grup Köy Projesi” kapsamında döşenen 29 kilometrelik iletim hattı ile 8 uzak mahallenin içme suyu sorununun çözüldüğünü açıkladı. ASKİ ekipleri ayrıca Kalecik merkezde halk sağlığını tehdit eden 26 kilometrelik asbestli hattı iptal ederek yeni su boruları döşedi.

Başkent genelinde devam eden içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için hizmet atağını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesinde de yıllardır çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturdu.

Eşmedere Mahallesi’nde 92 metrelik sondaj kuyusu açarak “Eşmedere Grup Köy Projesi” ile 29 kilometre içme suyu iletim hattı imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri; Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı, Yüzbey ve Eşmedere Mahallesi sakinlerini sağlıklı ve kaliteli içme suyu ile buluşturdu.

- Reklam -

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ASBESTLİ BORULAR İPTAL EDİLDİ

Teknik ekibiyle birlikte Eşmedere Mahallesi’niziyaret eden ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yapılan su deposunda incelemelerde bulundu.

Altyapı atağı başlattıkları Ankara’da merkez ve ilçelerde toplum sağlığını koruyan çalışmalara da öncelik verdiklerini belirten Öztürk, “Kanserojen asbestli hatların şehir şebeke sisteminden temizlenmesi çalışmalarımız Ankara genelinde sürüyor. Bu çerçevede Kalecik merkezde 26 kilometrelik asbestli boruyu iptal ettik ve yeni hat çektik” dedi.

ÖNCEKİ KUYU BARAJ HAVZASINDA KALDI

Eşmedere Grup Köy Projesi’ne ilişkin de bilgi veren Öztürk, Eşmedere Mahallesi’ni besleyen sondaj kuyusunun Koyunbaba Baraj havzasında kalması nedeniyle mahallede yeni bir sondaj kuyusu açıldığını söyledi.

92 metre derinliğindeki yeni sondaj kuyusundan saniyede 20 litre verim elde edildiğini ifade eden Öztürk, “Bu miktar Eşmedere Mahallesi’nin su ihtiyacının üzerinde olduğu için buradan Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı ve Yüzbey Mahallelerine de su aktaralım istedik. Bu köylerde daha önce yapılan etüt çalışmalarında su kaynağı elde edilememiş, edildiğinde ise suyun kimyasal analiz sonuçları içilebilir nitelikte çıkmamıştı” diye konuştu.

MERKEZE UZAK 8 MAHALLENİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Açılmış olan sondaj kuyusunun verimi saniyede 20 litre iken söz konusu 8 mahallenin toplam su ihtiyacının saniyede 6,14 litre olarak hesaplandığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“ASKİ olarak yer altı suyunun daha verimli ve ekonomik kullanımını amaçladık. Merkeze uzak 8 mahalleye toplamda saniyede 8,19 litre su terfi edilirken ayrıca bu mahallelere muhtelif çaplarda toplam 29 kilometre iletim hattı döşendi. Eşmedere sınırında bulunan kuyudan önce Eşmedere Mahalesi Deposu’na su aktarılmaya oradan da tek pompa ile en yüksek kotta bulunan Tavşancık Mahallesi Deposu’na su taşınmaya başlandı. Tavşancık Deposu’ndan da cazibe ile geri kalan 6 mahalleye su iletilir hâle gelindi. Bölgede hobi bahçelerine ise abonelik vermiyoruz çünkü önceliğimiz halkın içme suyu.”

ASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 2 ay içinde faaliyete geçmesi planlanan Eşmedere Mahallesi’ne 200 metreküp, Yeşilöz Mahallesi’ne 100 metreküp ve Yüzbeyi Mahallesi’ne de 50 metreküp kapasiteli yeni depolar yaptı.

“30 SENEDİR KADINLARIMIZIN ÇEŞMEDEN SU ÇEKMEKTEN CANI ÇIKIYORDU”

Yıllardır yaşadıkları sorunları anlatan bölge muhtarları kadar ilçe sakinleri de ASKİ yatırımları sayesinde rahat bir nefes aldıklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Arif Demir (Eşmedere Mahallesi Muhtarı): “Bizlerin ve ASKİ’nin mücadelesiyle burada 23 Nisan 2020’de başlattığımız çalışma nihayete ulaştı ve kısa sürede suyumuzu musluktan akıtmış olduk. Aynı zamanda proje grup köy projesi olduğu için sadece bize değil 8 mahalleye birden su verildi.”

-Murat Tamer (Yüzbey Mahallesi sakini): “Su daha önce köyümüze tanker ile getiriliyordu ve yetersiz kalıyordu. Yaşadığımız bu içme suyu sorunu deponun bağlanmasıyla çözüme ulaşmış oldu.”

–Hamza Kaya (Şemsettin Mahallesi Muhtarı): “Köyümüze şebeke geldiğinden beri sudan bir randıman alamamıştık. Şimdi çok şükür hiçbir problemimiz kalmadı.”

-Zeki Ödemir (Tavşancık Mahallesi Muhtarı): “25-30 senedir kadınlarımızın çeşmeden su çekmekten canı çıkıyordu. Şimdi çok şükür evlerimizde sular akıyor. Emeği geçen herkese özellikle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Beye çok teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Yalçın (Kuyucak Mahallesi Muhtarı): “Sağ olsun ASKİ Genel Müdürümüz bizi ziyaret etti, sorunlarımızı sordu. Biz de sorunlarımızı söyledik. İçme suyumuz şu anda çok güzel. Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Bacaksız (Koyunbaba Mahallesi Muhtarı): “Aynı ASKİ personeli gibi kendim de sorunla bire bir ilgilendim. Tahliyeden gelen suyu vatandaş kullansın. Köy yeri, bir de grup yolu. Grup yolunun üstünde olduğu için vatandaş kullanır, köylü kullanır. Yoldan geçenler kullanır. Burada boşuna tarım arazisine akmasın.”