ASKİ’DEN ELMADAĞ’A YATIRIM ATAĞI: 110 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR, ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞİYOR

Başkent’in merkez ve uzak ilçelerinde altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Elmadağ ilçesine yaklaşık 110 kilometre içme suyu şebeke hattı imalatı yapıyor. Toplam 14 mahallede çalışma yürüten ASKİ ekipleri, Yenimahalle Mahallesi’nde ise 9 kilometre 250 metrelik içme suyu şebeke hattındaki kanserojen asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirmeye başladı. Havuzbaşı Mahallesi de yıllar sonra ilk kez şebeke hattına bağlanacak ve mahalleli sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacak.

Başkent’in yıllar içinde biriken tüm altyapı sorunlarını tek tek gündemine alarak çözüme kavuşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’ya 39 kilometre mesafede bulunan Elmadağ ilçesi için altyapı atağı başlattı.

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“Elmadağ İlçesi Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Alanları İçme Suyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında ilçeye yaklaşık 110 kilometre içme suyu şebeke hattı döşenmeye başlandı.

YENİ HATLARLA BİRLİKTE KAYIP KAÇAĞIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

ASKİ ekipleri, proje kapsamında Elmadağ’ın Yeşildere, Hasanoğlan, Havuzbaşı, Yenimahalle, Aşağıkamışlı, Edige, Kurtuluş, Kuşçuali, Tatlıca, Bahçelievler, Lalabel, Muzaffer, Ekşi ve Şehitlik olmak üzere 14 mahallesinde imalat gerçekleştirecek.

688 su abonesi bulunan Yeşildere’de şu ana kadar planlanan imalatın yüzde 94’ü tamamlanırken, 40 yıllık eski hatların değiştirilmesi ile şehir şebeke sistemindeki kayıp kaçak su oranı da en aza indirilecek. Yeşildere Mahallesi’nde yapılacak toplam hat uzunluğu 22 kilometre olacak.

YENİMAHALLE MAHALLESİ’NDE ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞİYOR

16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Yenimahalle Mahallesi’nde yeni hat imalatı çalışmalarına başlanırken, ASKİ ekipleri asbestli boruların değişimi için yoğun mesai harcıyor.

400 su abonesinin bulunduğu mahallede tamamı asbestli borulardan oluşan 9 kilometre 250 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

İLK KEZ İÇME SUYU HATTI YAPILAN HAVUZBAŞI MAHALLESİ SAĞLIKLI SUYA KAVUŞUYOR

Elmadağ’ın yeni bir yerleşim bölgesi olan Havuzbaşı Mahallesi’nde ise 5 kilometre 800 metrelik hattın imalatına başlayan ASKİ ekipleri, bölgedeki 40 haneyi temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturuyor.

Elmadağ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yürütülen imalatın şu ana kadar yüzde 47’si tamamlanırken,çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şöyle konuştu:

“Havuzbaşı 2 kısma ayrılıyor. Üst tarafta 10-11 yıl, bu alanda ise yerleşim 6-7 yıllık. Sahada çalışmamıza 10 gün önce başladık ve buraya ilk defa içme suyu şebeke hattı yapılıyor. Çalışmayı yakında bitirmeyi planlıyoruz ve abonelik işlemlerinin ardından burada ikamet eden vatandaşlarımızın yaklaşık bir hafta içinde musluklarından nihayet su akacak” dedi.

“11 YILDIR SU YOKTU”

Havuzbaşı Mahallesi’nde 7 yıldır yaşadığını belirten Şahin Duran adlı vatandaş, “Önceki yıllarda da belediyeye içme suyu ihtiyaçlarımızın giderilmesi hususunda taleplerimiz oldu ancak uzun yıllardır bu mümkün olmamıştı. Son dönemde sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz konuya ilgi gösterdi. Artık büyük bir eksiğimiz giderilmiş olacak, kendilerine teşekkür ediyorum. İçme suyu bulmak, çamaşır bulaşık yıkamak dertti. Köylüler traktörle su taşıyordu. Tabii bu sırada bakteri ve virüsler de taşındığı için çocuklarımıza bu suyu içiremiyorduk” derken, 2013’ten bugüne kadar bölgede ikamet ettiğini anlatan Ali İrfan Yüksel de, “Su getirilmesi için muhtarla defalarca dilekçe yazdık. Sağ olsun Mansur Başkan ve ASKİ Genel Müdürümüz bu çalışmayı başlattı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların hızla ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bir başka mahalle sakini Murat Karakoyun ise “11 senedir su yoktu. Çeşmeden idare ediyorduk. ASKİ bu sorunu çözüyor. Allah razı olsun” diye konuştu.