Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. 5 şampiyonluk olan ASKİ spor Şampiyon oldu. 125 kiloda mücadele eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finalde Tanju Gemici’yi yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Kilolarında şampiyon olan güreşçiler ve Kulüpleri şöyle:



57 kg

Ahmet Peker ( Ankara ASKİ)

70 kg

Servet Coşkun ( Erzurum BŞBLD.)

97 Kg

İbrahim Bölükbaşı ( Ankara ASKİ)

125 kg

Taha Akgül ( Ankara ASKİ)

65 kg

Selim Kozan (İst. BŞBLD. Spor)

74 kg

Fazlı Eryılmaz ( İst. BŞBLD. Spor)

92 kg

Süleyman Karadeniz (ASKİ)

61 kg

Recep Topal ( Ankara İLBANK)

79 kg

Batuhan Demircin ( Ankara ASKİ)

86 kg

Fatih Erdin ( İstanbul B.Ş.BLD)

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda, Ankara ASKİ 5 Birincilik, 2 İkincilik, 3 Üçüncülük ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu

En teknik güreşçi: Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonu Taha Akgül seçildi

En centilmen güreşçi: İstanbul B.Ş.BLD Spor’dan Olimpiyat Dünya 2.si Selim Yaşar

En centilmen antrenör: İstanbul B.Ş.BLD Spor Kulübü Antrenörü Tevfik Keleş oldu.