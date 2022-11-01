ASKİ SUYUN DEZENFEKTESİ İÇİN GEREKLİ ENERJİYİ GÜNEŞ PANELLERİYLE SAĞLAYACAK

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ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olan enerji temini konusunda hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu sağlayan öncü bir adıma imza attı. Sağlıklı ve temiz içme suyunun hijyeni açısından büyük önem taşıyan dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerji, bundan böyle güneş panelleriyle sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in sadece bugünü için değil, nesiller boyu daha temiz ve çevre dostu bir şehir olması için çalışmalarını tüm birimleriyle birlikte sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü çevre dostu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, sudaki dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan ve benzinle çalışan jeneratör araçlarını güneş enerji panelleriyle donattı. Araçlar artık, güneş panellerinden aldığı enerjiyle dezenfeksiyon işlemlerini yaparak, hem çevreye zarar vermeyecek hem de büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

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12 ARACA GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Başkent’in ulaşılması güç en uç noktalarında sağlıklı ve temiz içme suyunun temini açısından büyük önem taşıyan dezenfeksiyon işlemlerini, güneş enerji panelleriyle donatılmış araçlarıyla yapacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü’nün, 12 adet aracına güneş panelleri yerleştirildi.

ASKİ İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin otoparkında göreve hazır halde bekleyen araçları ve çalışma sistemlerini ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali ile birlikte inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Günümüzde tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu artık enerji temini. Tabi bu enerjinin sürdürülebilir ve yenilenebilir olması da ayrı bir önem taşıyor. Biz de bu anlamda İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde, dezenfeksiyon malzemelerinin nakliyesi için kullandığımız araçların üzerine güneş panelleri koyarak, daha önce jeneratörlerde kullandığımız yakıt ve bakım onarım masraflarını gidermek adına bir proje gerçekleştirdik” dedi.

“1064 NOKTADA DEZENFEKSİYON İŞLEMİ UYGULUYORUZ”

Öztürk, Ankara’da yaklaşık 1064 noktada bu dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiklerinin de altını çizerek, şunları söyledi:

“Yenilenebilir, sürdürülebilir olması anlamında da güneş enerjisi çok önemli. Biz de gerek araçlarımızda olsun, gerek arıtma tesislerimizin çatılarında bulabildiğimiz açık alanlarda olsun bu sistemi uygulayarak, hem çevre dostu olma hem de enerji tasarrufu anlamında güzel bir hareketin öncülüğünü yapacağız.”

Güneş enerji panelleri sayesinde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirecek araçların özellikle kırsal bölgelerde bulunan su depolarında büyük fayda sağlayacağını ifade eden Erdoğan Öztürk, “Genelde kırsalda bulunan su depolarımızın ulaşılmaz veya çok üst kotlarda olduğu düşünüldüğünde bu sistemin nasıl bir pratiklik oluşturacağını da görüyoruz. Enerjinin olmadığı, ulaşımın çok zor olduğu yerlerde ciddi kolaylıklar sağlayacak bize” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sodyum Hipoklorit kimyasalı ile sağlanan içme/kullanma sularının dezenfeksiyon işlemleri, 12 bölgede aktif olarak görev yapan 12 adet kimyasal transfer araçları ile gerçekleştiriliyor. Tankerlerle bölge depolarına boşaltılan sıvı klor, araçlarda bulunan 400 litrelik transfer tanklarına alınarak, mahalle (köy) içmesuyu depolarında bulunan klor tanklarına transfer ediliyor ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.

Daha önce halk sağlığı için büyük önem arz eden dezenfeksiyon işlemleri için benzinli jeneratör kullanılıyordu. Ancak, jeneratörlerden istenilen performans ve verimin alınamaması, bakım-onarım masraflarının yüksek olması ve yakıt olarak benzin kullanılması risk oluşturuyordu. Bu sebeple yenilenebilir bir enerji arayışına giren ASKİ Genel Müdürlüğü,hem enerji hem de maliyetten tasarruf sağlanabilmesi amacıyla, 12 adet aracındaki dezenfeksiyon transferi için temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden karşılanmasını sağladı.

“Kimyasal Taşıma Araçlarına Temiz Enerji Olan Güneş Enerjili Transfer Sistemine Dönüştürülmesi” işi kapsamında tüm montaj işlerinin de ASKİ personeli tarafından gerçekleştirilmesinin ardından üzerinde transfer pompası bulunan 12 adet aracın kabinlerinin üzerine güneş paneli takıldı. Güneş panellerinden enerji ihtiyacını karşılayan dezenfeksiyon makineleri sayesinde, hem çevre dostu bir enerji temini hem de enerji tasarrufu konusunda öncü bir hizmete imza atıldı