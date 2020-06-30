Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Sincan Temelli’de Başkent’in ilk konmodüler içme suyu arıtma tesisini kurdu. Uzaktan kontrol sistemi (SCADA) ile çalışan 15 bin metreküp arıtma kapasiteli tesis, yaklaşık 10 bin kişiye sağlıklı ve temiz içme suyu sağlıyor.

Başkent Ankara’nın ilk konmodüler içme suyu arıtma tesisi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Sincan İlçesi Temelli Mahallesi’nde kuruldu.

Uzaktan kontrol sistemi (SCADA) ile çalıştırılan 15 bin metreküp arıtma kapasiteli modern tesis, yaklaşık 10 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

EKONOMİK TESİS

Daha önceki yıllarda su ihtiyacı kuyu suları ile sağlanan Sincan Temelli’nin; sağlıklı, temiz ve kaliteli suya kavuşması için harekete geçen ASKİ, Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak Başkent’e kazandırdı.

Konmodüler arıtma tesislerinin; konvansiyonel arıtma tesislerine göre alan kapsamı, kimyasal sarfiyatı, elektrik ücreti, yapım süresi ve düşük maliyet açısından daha avantajlı olduğuna dikkat çeken ASKİ yetkilileri, SCADA sistemine de entegre çalıştığını söylediler.

GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNİ BESLİYOR

Alcı Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesini besleyen Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde, Türkşerefli Barajı’ndan gelen ham su arıtıldıktan sonra 5 bin metreküplük Yenihisar Mahallesi’ndeki su deposunda klorlanarak dinlendirilip şebekeye veriliyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapımına başlanarak kısa süre önce hizmete açılan arıtma tesisi; Temelli Alcı Mahallesi, Ihlamurkent, Bayındırlık Sitesi ve Temelli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bloklarının içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılıyor.

Bölgenin ihtiyacı olan günlük 7 bin metreküp suyun arıtıldığı tesisten çıkan su, Türk ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun temizlik ve kalitede abonelere ulaşıyor.