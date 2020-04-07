“Çankaya İlçesi Harbiye Mahallesi Hürriyet Caddesi’nden geçen ana iletim hattında 5 Nisan Pazar saat 03.00’te meydana gelen arızaya ASKİ ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek aynı gün saat 16.30 itibarıyla şebekeye su verilmesini sağlamıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, arızanın olduğu alanda gerekli önlemleri aldıktan sonra öncelikli olarak pompa istasyonlarını besleyen ana isale hattı içindeki suyu kontrollü bir şekilde tamamen boşaltarak, onarım çalışmalarına başlamıştır. Hattaki onarım çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştiren ekipler, arızayı aynı gün saat 16.30’da tamir ederek şebekeye su vermeye başlamıştır.

Arızanın giderilmesi için tamamen boşaltılan şebekenin tekrar dolumu aşamalı olarak gerçekleştirilirken, alt kotlarda bulunan mahalleler kısa sürede, yüksek kotlarda bulunan mahalleler ise içme suyu hattı tamamen dolduktan sonra su almaya başlamıştır. Bu arada bölgedeki şebekeyi besleyen pompa istasyonlarına da 18 tankerle su takviyesi yapılarak depoların dolması sağlanmıştır.

Çankaya bölgesinin bir kısmında geçici süreyle su kesintisi yaşanmasına neden olan arızanın giderilmesi sırasında zaman zaman bedenen yarı beline kadar su içinde çalışmak zorunda kalan personelin zarar görmemesi için her türlü iş güvenliği önlemi alınarak, çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmüştür. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak, ekiplerin arızaya etkin ve fedakârca müdahalesine karşın geçici süreyle de olsa elde olmayan nedenlerden dolayı yaşanan su kesintisinden etkilenen tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha özür diliyoruz.”