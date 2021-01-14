ASKİ ekipleri sahada karla mücadele nöbetinde

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası temizlenen ya da yenilenen ızgaraların işlerliğini denetliyor. Yapılan kontrollerde ASKİ ekiplerinin bir süre önce Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ve Keçiören Belediyesinin önüne yerleştirdiği ızgaraların eriyen kar suları nedeniyle sorunsuz çalıştığı tespit edildi.

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası ASKİ ekipleri kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan ya da temizlenen ızgara kontrolleri için sahadaydı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yağmurlu havalarda biriken suyun tahliyesini sağlamak için son olarak Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ile Keçiören Belediyesinin önüne yerleştirilen ızgaraların çalıp çalışmadığını yerinde denetledi.

ERİYEN KAR SULARI SONRASINDA YENİLENEN IZGARALAR SORUNSUZ ÇALIŞIYOR

Eriyen kar sularının yenilenen ya da değiştirilen ızgaralarda birikip birikmediğinin kontrolü için ASKİ ekiplerinin sahada olduğunu belirten Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Ümitköy’den Eskişehir Yolu’na indiğimiz ana noktadayız. Burası daha önce birçok kez yoğun yağışta kelimenin tam anlamıyla göl haline dönüşüyordu. Şu an gerek otobüs durağının orada yaptığımız ızgaralar, gerekse arkada yer alan ızgaralar sayesinde burada artık hiçbir zaman göllenme şeklinde yığılmalar söz konusu olmayacak. Trafikte de bir sıkıntı yaşamayacağız.”

ASKİ ekipleri tarafından yıllardır su taşkınlarının yaşandığı Sıhhiye Sağlık Sokak ve çevresinde yaptığı ızgara yenileme çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini belirten esnaf ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Sıhhiye’de ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Fatoş Alyanak, “Sağ olsun ASKİ Genel Müdürümüz daha önce gelmiş, gerekli incelemeleri yapmıştı. Bayağı bir uğraş sonrası buralar yenilendi. Kanallar açıldı. Umar ve dileriz ki tekrar aynı problemleri yaşamayacağımız güzel günler görelim” dedi.

Bölge esnaflarından Mehmet Ayabakan da “Her şey gayet güzel. Sağ olsun müdürümüz de bu yağışta buraya kadar gelmiş. Allah başkanımızdan da, müdürümüzden de razı olsun” diye konuştu. Kar yağışıyla birlikte daha önce problem olduğu tespit edilen yerlerin altyapı sorunlarının giderildiği alanları tek tek dolaşan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapılan altyapı çalışmalarının olumlu sonuçlarını bölge esnafı ve vatandaşlarla birlikte görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.