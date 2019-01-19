ASKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları Haymana’da bir dizi incelemede bulundu.

Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanı Veli Doğan, Etüd, Planlama, Proje, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanı Ahmet Yıldızdoğdu ve Su İnşaat Dairesi Başkanı Ayhan Taşkın yaptıkları incelemelerin ardından ASKİ Haymana Bölge Müdürü Suat Durukan ile beraber Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’u ziyaret ettiler. Ziyarette AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir de yer aldı.

Görüşmede merkez içme suyu hattının imalatı denetimi ve Başdeğirmen su kaynağında yapılacak iyileştirme çalışmalarının tespiti konuları görüşüldü.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yaklaşık 60 yıl önce yapılan merkez içme suyu hattının yenilenmesinin önemine değinerek “İçme suyu hattımızın çalışmaları başladı. En kısa sürede biteceğini umut ediyoruz. Haymanamızın esasında su problemi yok, içme suyu hattı problemi vardı o da bu yenileme çalışmasıyla çözülmüş oluyor. Başdeğirmen su depomuzda yapılacak iyileştirme çalışmaları da ayrıca memnuniyet verici. ASKİ yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

