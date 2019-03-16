Kadınlar, erkeklerle eşit olma konusunda çok hassaslar.

Haklı olarak eğitim ve istihdam başta olmak üzere çeşitli alanlarda ayrımcılığa karşı çıkıyor, kanunlarda kendi aleyhlerine işleyen kimi maddelerin değiştirilmesini istiyorlar.

Ama aynı kadınlar iş askerlik hizmetine gelince seslerini bile çıkarmıyorlar.

Türkiye’de sağlık engeli olmayan tüm erkekler ya askerlik hizmeti yapıyor ya bedelli askerlik uygulamalarından yararlanıyor. Buna karşın kadınların bir gün bile askerlik yapmamaları ya da buna karşılık olarak herhangi bir bedel ödememeleri olacak şey midir, erkeklere büyük haksızlık değil midir?

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Örneğin ABD ve İsrail’de kadınlar başarıyla askerlik görevlerini yerine getiriyor, kimi zaman savaşıyor, kimi zaman cephe gerisinde önemli hizmetler üstleniyorlar.

Bizim kadınlarımızın da askere alınma vakti geldi diye düşünüyorum.

Diyelim ki kadınlar naif yaratıklardır, silah altına alınmaları uygun olmaz.

Bu tezi kabul etsek bile, kadınların askerlik yerine geçecek zorunlu kamu hizmeti yapmalarının önünde bir engel var mıdır?

Bir doktor kadın, askerlik hizmetini askeri bir hastanede yapamaz mı?

Bir mühendis kadın, askeri tesislerin inşasında görev alamaz mı?

Bir hukukçu kadın, Genelkurmay’ın hukuk servisinde çalışamaz mı?

Bir aşçı kadın kışlalarda yemek pişiremez mi?

Askerlik çağına gelen kadınlar belli sürelerde devletin gösterdiği işlerde pekala hizmet verebilirler.

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Mayıs ayında askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun tasarısı Meclis gündemine gelecek. Askerlik süreleri ve bedelli askerlik konusu yeni esaslara bağlanacak.

İşte bu değişiklikler yapılırken kadınların zorunlu askerliği ya da zorunlu kamu hizmeti mutlaka gündeme getirilmeli ve kanuna konulmalıdır.

Erkin Koray, “Kızları da Alın Artık Askere” şarkısını 1967’de söylemişti.

O zaman absürd gelen bu talep bugün bir gerçeğin ifadesi olarak karşımızda duruyor.

Kadınların askere alınması kadın-erkek eşitliğinin bir gereğidir.